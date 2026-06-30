Diseñar el futuro: el viaje formativo con impacto social que arraiga en Málaga

Las organizaciones del siglo XXI ya no se definen solo por el empleo que generan, sino por capacidad para convertirse en motores de desarrollo social y sostenibilidad. En este escenario, OPPLUS, la empresa malagueña especializada en la consultoría de procesos, ha consolidado un modelo que sitúa a las personas en el centro, utilizando la formación como la herramienta definitiva para preparar a la sociedad ante un entorno en constante evolución.

Este compromiso se convierte en un viaje a lo largo de los años por las distintas etapas de la vida, acompañando a las personas desde la infancia hasta su consolidación profesional.

La conciliación laboral es uno de los grandes retos actuales y, para darle respuesta, nacen iniciativas que fusionan el apoyo a las familias con el despertar de vocaciones tempranas. Un ejemplo de ello es OUT Campus, un espacio en el que los menores de entre 6 y 12 años se divierten aprendiendo de diferentes temas (artes, finanzas, robótica, inteligencia artificial, etc.) a través de actividades lúdicas. Además, mientras esto sucede, el programa involucra también a sus familias mediante conferencias adaptadas a sus intereses para que todas las personas que asisten puedan aprender.

Por otro lado, el Campus de Formación de OPPLUS abre sus puertas en julio y la primera semana de septiembre para acoger el Summer Campus Tech. Esta alternativa estival, dirigida al público infantil, ofrece una oportunidad de conciliación para los profesionales que forman parte del Málaga Tech Park, facilitando el equilibrio entre la vida laboral y personal .

El compromiso se extiende también a la juventud que se encuentra en plena transición hacia el mercado laboral. La compañía malagueña realiza visitas a institutos de la provincia para impartir talleres prácticos sobre cómo diseñar un currículum eficaz o cómo afrontar las primeras entrevistas de trabajo.

Esta labor de orientación se intensifica en la educación superior mediante una estrecha colaboración con la Universidad de Málaga, facilitando programas de prácticas, charlas formativas y jornadas de acercamiento al entorno laboral. Asimismo, esta BPO mantiene una firme y decidida apuesta por la FP Dual como vía indispensable para conectar las aulas con las necesidades del mercado actual.

Esta labor de aprendizaje continúa con la etapa adulta. La plantilla de OPPLUS cuenta a lo largo de todo el año con planes de formación interna orientados a adquirir conocimientos y habilidades necesarias para su día a día, tanto personal como laboral.

Además, esta empresa colabora con ciertas fundaciones para dar apoyo a la edad más adulta, a través de actividades o incluso formaciones que puedan ayudar a esta generación a adaptarse a un entorno tan cambiante, como sucede en materia de ciberseguridad.

Empresas como OPPLUS acaban siendo un agente real de cambio, e influyen significativamente en la construcción de una sociedad más equitativa y preparada para el futuro.