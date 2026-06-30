Graduados sociales: un colectivo clave para el dinamismo laboral de Málaga

La profesión de graduado social en Málaga se ha consolidado como una pieza clave para el correcto funcionamiento de una economía tan dinámica como la que requiere la provincia. Al tratarse de un colectivo altamente especializado en materia laboral y de Seguridad Social, estos profesionales desempeñan, además, una intensa labor en la gestión estratégica de los recursos humanos.

En el contexto actual, los desafíos más acuciantes del ámbito laboral -tales como el absentismo, el incremento de los costes y obligaciones empresariales, la conflictividad laboral y la complejidad en las gestiones de la Seguridad Social- encuentran en este sector a sus profesionales líderes.

Con un crecimiento del PIB provincial del 3,7% y más de 142.500 autónomos, el tejido empresarial de Málaga exige profesionales altamente especializados para gestionar un mercado laboral complejo.

«La alta densidad y velocidad en la creación de empresas en Málaga hace que los graduados sociales constituyan un colectivo esencial. Aportamos la seguridad jurídica, la contención de costes de personal y la eficacia organizativa que tanto las nuevas pymes como la sociedad en general necesitan para consolidarse y seguir creciendo», explica Eduardo Ruiz, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.

El colegio profesional de graduados sociales para lograr los objetivos de liderar el ámbito socio laboral, mantiene una intensa actividad formativa de sus colegiados y una constante vigilancia de todas las normas y actualizaciones que afectan al sector, lo que consigue que los graduados sociales alcancen el nivel que exigen y que, sin duda, necesitan nuestros clientes.

Muestra de ello es la semana de congreso netamente laboralista que se desarrolla cada año, además de las numerosas sesiones formativas sobre cualquier actualidad normativa, como también el permanente reciclaje que es imprescindible en la actualidad tan cambiante, en una sociedad tan dinámica.

Este colectivo está muy presente en el tejido económico y empresarial de la provincia asesorando a más del 80% de las pymes.

Con su labor diaria, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla reafirma su compromiso como un aliado estratégico e indispensable para garantizar la estabilidad, la competitividad y el progreso del motor económico de la provincia.