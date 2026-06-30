La inteligencia artificial, una oportunidad para el Grupo TOPdigital

Lo que hace años parecía de ciencia ficción y solo accesible a grandes multinacionales, hoy una pyme, un ayuntamiento o un emprendedor pueden beneficiarse de las virtudes que aporta esta tecnología. Hablamos de la inteligencia artificial.

Desde el Grupo Empresarial TOPdigital llevamos ya décadas trabajando en base a la IA y acompañamos a empresas de cualquier tamaño y administraciones públicas en su camino en la transformación digital. Es por ello por lo que para nosotros la IA nunca ha sido una amenaza, sino una oportunidad para optimizar procesos y mejorar a la hora de tomar decisiones.

Nuestra experiencia la queremos trasladar tanto a las grandes empresas como a los jóvenes empresarios que, al inicio de arrancar un proyecto, no saben cómo abordar la presencia de la inteligencia artificial en su negocio.

Más allá de lo que se pueda pensar, no es necesaria una gran inversión en esta tecnología. La clave está en ayudarse de ella para dedicar tiempo a lo que realmente aporta valor y beneficios a la empresa y estar en vanguardia con respecto a la competencia del mercado.

De esta manera, en el Grupo TOPdigital contamos con Prosync, una plataforma de consultoría digital que descubre la madurez digital real de una empresa en minutos y arroja una hoja de ruta clara, generada con IA, para llevarla a cabo de la mano de consultores expertos propios o a través de los servicios que los propios consultores en IA presten a su empresa.

Prosync, consultora digital inteligente

No es necesario acometer grandes inversiones ni cambiar por completo la forma de trabajar. La verdadera revolución consiste en identificar pequeñas mejoras que permitan ganar eficiencia en la empresa. De esta forma, Prosync pone en valor los puntos positivos actuales de una compañía, analiza y hace propuestas de mejora en los puntos más débiles.

Automatizar tareas repetitivas, mejorar la atención al cliente, analizar información o simplificar procesos son algunos de los pasos que cualquier organización puede dar desde hoy. Por eso, más allá de la tecnología, nuestro objetivo es acompañar a las organizaciones en un proceso de transformación adaptado a su realidad, aportando soluciones prácticas y fácilmente implementables.

La aplicación de este tipo de tecnologías permitirá a una empresa liderar el mercado dentro de su sector.

Digitalización de la Administración pública

Otro sector ávido de tecnología es la Administración pública, con la que llevamos años colaborando. Para continuar esta colaboración, se ha desarrollado el Observatorio de Subvenciones y Licitaciones, una suite inteligente para conectar empresas y administraciones con oportunidades públicas.

Para esta herramienta, se ha construido una tecnología con información de los últimos 15 años en proyectos de contratación pública para ofrecer la mejor solución y contar con un modelo lo más perfecto posible. Desde nuestra consultora EMC impulsamos la contratación pública y el acceso a financiación, ayudamos a detectar oportunidades, preparar mejores ofertas, redactar documentación, analizar datos públicos y gestionar subvenciones, licitaciones y convocatorias desde un entorno más claro, ágil y estratégico. Contamos con tecnología propia la cual.

Un aliado integral para los emprendedores

Además de confiar en la tecnología e innovación, el Grupo TOPdigital siempre se ha caracterizado por poner en valor el comercio local. Ejemplo de ello son las Tiendas Activa Juan Lucas, con más de 50 años de historia en Málaga.

Desde Juan Lucas, se pone a disposición de los empresarios y profesionales malagueños una amplia gama de servicios para el equipamiento de su hogar y oficinas. Contamos con un equipo comercial formado en la última tecnología también para ofrecer el mejor asesoramiento.

A través de Tiendas Activa Juan Lucas, los jóvenes empresarios también pueden acceder a soluciones para equipar sus viviendas, despachos o negocios con las mejores marcas y unas condiciones especiales pensadas para ellos.

Además, aplicamos la tecnología al sector del hogar dando soporte a decoradores, arquitectos, diseñadores e, incluso, constructoras con nuestra vertiente de obra denominada TOPintegral.

Apostamos por la innovación

El propósito del Grupo TOPdigital sigue siendo poner la innovación al servicio de las empresas y ayudar al crecimiento del sector empresarial de Málaga. Desde el Grupo TOPdigital se sigue apostando por la tecnología y ponemos nuestros servicios, como empresa malagueña, al sector empresarial malagueño para acompañar e impulsar a la Marca Málaga.