Málaga debe posicionarse como el gran epicentro de IA aplicada de Europa

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la transformación digital. Sin embargo, en un momento en el que abundan los anuncios y las promesas, conviene recordar una idea esencial: la tecnología solo tiene sentido cuando resuelve problemas reales y mejora la vida de las personas.

La diferencia entre una IA de escaparate y una IA con verdadero valor está en su capacidad para ofrecer un servicio útil, accesible y permanente.

Una inteligencia artificial con propósito no busca impresionar, sino ayudar. Desde Internal.IA impulsamos una IA con propósito, pues el verdadero valor de la inteligencia artificial está en las personas.

Durante el encuentro Marca Málaga, organizado por La Opinión de Málaga y celebrado recientemente en las instalaciones de la Universidad Europea, representantes institucionales y empresariales coincidieron en destacar el excelente posicionamiento de Málaga como referente nacional e internacional en innovación y tecnología.

La ciudad lleva años consolidándose como un polo de atracción para empresas tecnológicas, talento e inversión. Pero el siguiente reto es aún más ambicioso: liderar el desarrollo de una inteligencia artificial útil, ética y orientada a generar impacto positivo en la sociedad.

Tecnología y soluciones funcionales

Málaga reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes laboratorios europeos de innovación IA aplicada. Cuenta con un ecosistema tecnológico consolidado, universidades, centros de investigación, empresas especializadas y una Administración comprometida con la transformación digital. Ahora es el momento de aprovechar ese potencial para situarse también a la vanguardia de la inteligencia artificial aplicada a ciudades y empresas.

Porque Europa no necesita únicamente más tecnología. Necesita soluciones que funcionen, que aporten valor y que mejoren la competitividad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos.

Málaga, en la primera división de la innovación tecnológica

Málaga está jugando en la primera división de la innovación tecnológica. Y quienes formamos parte de este ecosistema tenemos también la responsabilidad de desarrollar soluciones de primera división: herramientas útiles, fiables y con un impacto real.

La inteligencia artificial ya no pertenece al futuro. Forma parte del presente. La verdadera diferencia no la marcará quién utilice más IA, sino quién sea capaz de aplicarla mejor.

Desde Internal.IA creemos que ese debe ser el camino. Apostamos por una inteligencia artificial que esté al servicio de las personas, que simplifique procesos, facilite el acceso a la información y contribuya a construir organizaciones más eficientes y ciudades más inteligentes.

Nuestro objetivo es claro: convertir la IA en una herramienta práctica que facilite el día a día de ciudadanos, organizaciones y administraciones a través de nuestros asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial para ciudades y empresas.

La IA como herramienta para el día a día

Fruto de esa visión nacen soluciones como TuFerIA y TuCiudad, dos asistentes conversacionales que acercan la información pública a cualquier persona de una forma sencilla, inmediata y disponible las 24 horas del día.

TuFerIA permite consultar desde WhatsApp toda la información relacionada con un evento: programación, conciertos, movilidad, aparcamientos, actividades, servicios o cualquier otra consulta. La información está siempre disponible mediante una conversación natural, eliminando barreras y facilitando el acceso tanto a visitantes como a residentes.

Por su parte, TuCiudad amplía ese concepto para convertir la inteligencia artificial en un verdadero asistente ciudadano. Agenda cultural, transporte, turismo, farmacias de guardia, monumentos, noticias locales, trámites o información municipal podrán consultarse en cualquier momento a través de una conversación sencilla y cercana. La tecnología deja de ser compleja para convertirse en un servicio público de utilidad real.

IA en el ámbito empresarial

La misma filosofía se traslada al ámbito empresarial con CareOS, un asistente inteligente diseñado para mejorar la atención al cliente y optimizar la operativa diaria de las empresas.

Disponible las 24 horas del día, CareOS responde llamadas, atiende conversaciones por WhatsApp, gestiona consultas, cualifica oportunidades comerciales y automatiza numerosos procesos repetitivos.

Esto permite reducir tiempos de respuesta, aumentar la eficiencia y liberar a los equipos humanos de tareas de escaso valor añadido.

El objetivo no es sustituir a las personas, sino potenciar su trabajo. Cuando la inteligencia artificial asume las tareas más repetitivas, los profesionales pueden dedicar más tiempo a aquello que realmente marca la diferencia: asesorar, crear, resolver problemas complejos y ofrecer una atención más cercana y personalizada.

Porque el éxito de esta revolución tecnológica no se medirá por el número de algoritmos desarrollados, sino por el valor que sean capaces de generar para las personas. Esa es la inteligencia artificial que necesita nuestra sociedad. Y esa es la inteligencia artificial por la que trabaja Internal.IA cada día.