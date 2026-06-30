Málaga Natural: un referente en la distribución de frutas y verduras que conquista mercados

Hay empresas que nacen con vocación local y acaban hablando el idioma del mundo. Málaga Natural es una de ellas. Ubicada en el corazón de Mercamálaga y con más de una década y media de experiencia acumulada, la compañía se ha consolidado como un referente en la distribución a nivel internacional de una amplia variedad de frutas y verduras, abarcando tanto la oferta convencional como la ecológica, procedente de todas las partes del globo.

Fundada en 2012, Málaga Natural nació con una idea clara: que cualquier profesional del sector alimentario, independientemente de la exigencia de su demanda, pudiera encontrar en un solo proveedor todo lo que necesitaba. Su lema lo resume con una sencillez que esconde un enorme compromiso operativo: «Si existe, lo intentamos conseguir». Trabajando día a día desde su centro logístico en Málaga, la empresa cubre necesidades cada vez más exigentes y especiales con frutas y verduras provenientes de cada rincón del planeta.

Un catálogo sin fronteras

Lo que distingue a Málaga Natural de otros operadores del sector es precisamente la amplitud y profundidad de su oferta. Especializada en la producción, comercialización y distribución de frutas y hortalizas de excelente calidad, una de sus ventajas más valoradas por sus clientes es la disponibilidad de variedades exóticas y poco comunes, difíciles de encontrar en otros distribuidores.

La empresa es reconocida especialmente por su especialización en fresas, cerezas, berries, productos de temporada y ecológicos, pero su catálogo va mucho más allá. Entre su oferta figuran desde frutas tropicales como mangos, aguacates, piñas, kiwis o limas, hasta verduras de toda clase -alcachofas, brócolis, espinacas, hinojos o remolachas-, pasando por una extensa línea de productos ecológicos certificados que incluye fresas, naranjas, limones, plátanos, mandarinas y pomelos eco, así como verduras ecológicas como berenjenas, calabacines, coliflores o pimientos.

Pero si hay un nicho donde Málaga Natural ha sabido diferenciarse con especial acierto es en el segmento de la alta gastronomía. La compañía cuenta con una selección específica orientada al mundo de la alta cocina, con productos como flores comestibles, micro vegetales, setas y trufas, nueces de California, dátiles Medjool, pistachos y una completa gama de productos étnicos y raíces como el topinambur, el tamarindo, la malanga o taro, y la cúrcuma fresca. Una propuesta que convierte a Málaga Natural en proveedor de referencia para chefs y restaurantes de alto nivel.

Mercamálaga, plataforma para crecer

El eje logístico de la compañía no es casual. Mercamálaga es reconocida como el mayor distribuidor de frutas, verduras y hortalizas de Andalucía Oriental, y Málaga Natural ha sabido aprovechar al máximo las ventajas estratégicas de este enclave. La actividad comercial y de distribución mayorista de las empresas ubicadas en Mercamálaga genera un volumen anual de ventas de alrededor de 329.000 toneladas de alimentos, con un valor estimado de 762 millones de euros. Operar desde este hub alimentario otorga a Málaga Natural acceso privilegiado a redes de transporte, cadenas de frío y una base de clientes que va desde la pequeña frutería de barrio hasta grandes cadenas de hostelería.

En el mercado mayorista de Málaga, los nombres propios cuentan. Andrés Rojas, de Málaga Natural, es uno de los rostros conocidos en los pabellones de frutas y hortalizas, donde la actividad arranca en plena madrugada y el ritmo no cesa hasta bien entrado el día. Una dinámica que refleja el compromiso diario de un equipo que entiende el sector desde dentro.

Málaga al mundo

Málaga Natural es hoy mucho más que una empresa distribuidora. Es un ejemplo de cómo una compañía de base local puede construir, con rigor, vocación de servicio y apertura al mundo, una propuesta de valor competitiva a escala internacional. Su presencia en Mercamálaga, su catálogo sin igual y su apuesta por el producto ecológico y de alta gama la convierten en un actor indispensable del tejido agroalimentario de la provincia.

En un momento en que el sector de la distribución de frutas y verduras afronta retos crecientes -mayor exigencia del consumidor, sostenibilidad, trazabilidad, internacionalización-, Málaga Natural lleva años dando respuestas concretas. Y lo hace desde Málaga, con orgullo de ciudad y ambición de empresa global.