El robot ROSA permite realizar cirugías de prótesis articular con precisión milimétrica y mayor seguridad para el paciente

El Hospital Quirónsalud Málaga incorpora el robot ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant), un sistema de asistencia quirúrgica de última generación destinado a la cirugía protésica de rodilla y cadera de alta precisión.

ROSA permite al especialista planificar y ejecutar la intervención con una precisión milimétrica y adaptada a las características anatómicas de cada paciente. "Gracias a la generación de datos y posicionamiento en tiempo real, el sistema nos ayuda a una colocación mucho más exacta de los implantes y a un mayor respeto por los tejidos blandos durante la cirugía", explica el doctor Jaime Dalla Rosa Nogales, cirujano ortopédico y traumatólogo referente en la implantación de este sistema de cirugía robótica en Quirónsalud Málaga.

Este robot ofrece información objetiva en tiempo real sobre la morfología, funcionalidad del miembro a tratar (grados de flexión y rotación) y la tensión de los ligamentos y tejidos blandos que lo rodean. De este modo, los cirujanos pueden personalizar el tratamiento y adaptarlo minuciosamente a cada caso para conseguir una cirugía más reproducible y con resultados clínicos optimizados.

El traumatólogo subraya que el robot es un sistema de cirugía semiasistida y que no sustituye en ningún momento al cirujano. "ROSA no toma decisiones ni realiza la intervención de forma autónoma. Es una herramienta de alta precisión que guía en la ejecución de los cortes óseos y la implantación de las prótesis, ampliando las capacidades del especialista y aportando una mayor seguridad y predictibilidad durante el procedimiento", señala el doctor Dalla Rosa.

El objetivo principal en la artroplastia total de rodilla, por ejemplo, es reproducir de la manera más fiel posible la biomecánica natural de la articulación. Según el doctor Dalla Rosa, "la asistencia robótica nos aporta un análisis dinámico que reduce significativamente los fallos de alineación del eje del miembro, logrando un nivel de precisión difícil de alcanzar mediante las técnicas convencionales".

Entre las principales ventajas de esta tecnología, respaldadas por la evidencia científica, destacan la optimización de la alineación de la prótesis, una menor agresión a las estructuras anatómicas y una recuperación funcional y rango de movimiento muy favorables en los primeros meses tras la intervención. Además, una de las grandes virtudes del sistema es que permite la planificación intraoperatoria sin necesidad de realizar tomografías (TAC) previas, evitando radiación innecesaria al paciente.

Para el doctor Rafael López Arévalo, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga, la incorporación de esta plataforma supone un nuevo avance en la estrategia de innovación del equipo y del centro. "La cirugía asistida por robot representa una evolución natural hacia procedimientos cada vez más precisos y personalizados. Nuestro objetivo es seguir poniendo la mejor tecnología basada en la evidencia al servicio de nuestros pacientes y de nuestros profesionales", afirma.

Con la llegada del robot ROSA, el Hospital Quirónsalud Málaga consolida su posicionamiento como "uno de los centros de referencia en cirugía ortopédica avanzada en Andalucía, incorporando herramientas tecnológicas que contribuyen a mejorar de forma objetiva los estándares de precisión quirúrgica y los resultados clínicos de los pacientes", termina diciendo el jefe del Servicio.

Cirugía robótica

Quirónsalud se consolida como referente en innovación tecnológica mediante una apuesta líder por la cirugía robótica, contando actualmente con más de 20 plataformas Da Vinci instaladas. Este compromiso con la vanguardia se refuerza con la incorporación de los primeros tres robots Da Vinci 5 en España, el sistema más sofisticado que existe, diseñado originalmente por ingenieros de la NASA. Esta tecnología transforma los movimientos del cirujano en impulsos de máxima precisión, eliminando el temblor humano y ofreciendo una visión 3D de alta definición, lo que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tiempo de hospitalización a la mitad en la mayoría de los casos.

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Además, en el área de traumatología el Grupo dispone en varios de sus centros de un total de 10 robots ROSA y CORI, especializados en cirugías de reemplazo articular de rodilla y cadera. Estos sistemas de asistencia robótica permiten realizar una planificación quirúrgica 3D personalizada según la anatomía de cada paciente, garantizando una colocación de prótesis exacta y un mayor respeto por los tejidos blandos. Gracias a esta infraestructura de última generación, Quirónsalud potencia la precisión quirúrgica y optimiza la recuperación funcional y la seguridad de sus pacientes, situándose a la vanguardia de la medicina asistida por tecnología.