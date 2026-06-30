Savills impulsa un nuevo modelo de oficinas orientadas al bienestar

Málaga se convierte en el escaparate de una nueva forma de entender el espacio de trabajo. La consultora inmobiliaria Savills ha inaugurado en pleno centro, en calle Marqués de Larios, unas oficinas que aspiran a marcar tendencia en Andalucía, no solo por su ubicación, sino por un concepto innovador que sitúa a las personas y al cliente en el centro del diseño.

Lejos del modelo tradicional, esta nueva sede ha sido diseñada e implantada de principio a fin por el área de Arquitectura de Savills, especializada en asesorar a empresas en la transformación de sus espacios de trabajo en los principales mercados de oficinas de Madrid y Barcelona. En las principales ciudades, la idea es clara: las oficinas ya no son solo lugares solo para trabajar, sino herramientas estratégicas capaces de mejorar el bienestar de los equipos, favorecer nuevas formas de colaboración y reflejar la cultura empresarial.

Zonas de encuentro y reunión formal e informal. / Savills

El espacio está organizado en torno a las necesidades actuales de las organizaciones y de las personas. Las zonas de trabajo son abiertas y flexibles, para facilitar la interacción entre equipos. Frente a ellas, las áreas de reunión ofrecen formatos variados para encuentros informales o reuniones estratégicas, impulsando una toma de decisiones más ágil y compartida.

Una de las principales novedades es la apuesta por las zonas de socialización, con espacios como el Savills Café o el Savills Square, que funcionan como puntos de encuentro no solo para empleados, sino también para clientes y colaboradores.

El Savills Café está conectado a una sala flexible. / Savills

Carmen Sánchez- Blanes, directora de Savills Arquitectura en Andalucía, explica que «la oficina se abre así a la ciudad, convirtiéndose en un espacio flexible para networking, generar conversaciones, compartir conocimiento y desarrollar nuevos proyectos».

Además, se añaden espacios de concentración que permiten trabajar con foco y privacidad. A ello se suman zonas de descanso con un ambiente más cercano al hogar, pensadas para favorecer el bienestar y la desconexión.

Diseño de zonas de descanso como las del hogar. / Savills

La singularidad del proyecto se refuerza con su ubicación en un edificio histórico protegido. Este proyecto ha supuesto la rehabilitación integral de un espacio en un edificio histórico protegido, un reto arquitectónico que ha requerido preservar la identidad original del inmueble y adaptarla a los estándares actuales de funcionalidad, experiencia de usuario y representación de marca. Todo ello, gracias a un equipo local especializado.

Savills es una de las principales consultoras inmobiliarias del mundo. La compañía asesora a empresas, inversores y particulares en áreas que van desde comercialización, inversión y gestión inmobiliaria, a valoraciones o arquitectura estratégica, combinando conocimiento local con una red global en contacto constante.

Con esta oficina, la consultora no solo dobla su capacidad en la región, donde lleva más de 25 años, sino que posiciona a la ciudad como laboratorio de workplace en Andalucía en un momento en el que las empresas compiten por atraer talento a través de herramientas que aporten valor, y donde el espacio de trabajo es clave.