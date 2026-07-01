Cetaqua Andalucía: innovación clave para la resiliencia hídrica del futuro

El agua se ha consolidado como uno de los grandes desafíos del siglo XXI. La creciente presión sobre los recursos hídricos, agravada por los efectos del cambio climático, exige replantear la gestión de este recurso esencial para garantizar el desarrollo económico y social. En este escenario, la innovación se erige como una herramienta clave para avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles, eficientes y resilientes.

Con esta visión opera Cetaqua Andalucía, el centro tecnológico del agua con sede en Málaga. Nacido de la colaboración entre Hidralia, la Universidad de Málaga y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el centro actúa como puente entre la investigación científica y la aplicación práctica en el sector del agua, transformando el conocimiento en soluciones innovadoras y aplicables a retos estratégicos como la reutilización del agua, el control de la huella hídrica, la digitalización, la economía circular y la adaptación al cambio climático.

La colaboración público-privada es el sello distintivo de Cetaqua. Su modelo de innovación abierta conecta a investigadores, universidades, empresas, administraciones públicas y usuarios para desarrollar respuestas a desafíos reales. Estas iniciativas trascienden el ámbito del laboratorio, utilizando Málaga y Andalucía como entorno real de experimentación y validación donde desarrollar y validar soluciones concretas frente al estrés hídrico.

Desde Málaga, Cetaqua Andalucía impulsa una nueva forma de entender la gestión del agua: inteligente, circular y resiliente, capaz de dar respuesta a los retos asociados a uno de los recursos más valiosos para nuestra sociedad.

El potencial del agua regenerada

En una provincia como Málaga, donde la sequía ha puesto a prueba la capacidad de adaptación del territorio, la reutilización del agua se ha convertido en una palanca fundamental para garantizar la seguridad hídrica.

Cetaqua Andalucía trabaja activamente en acelerar la incorporación de recursos hídricos no convencionales. Un ejemplo destacado es el proyecto europeo LIFE Matrix, coordinado por el centro tecnológico, que demostrará en la EDAR de La Víbora (Marbella) la viabilidad de recargar acuíferos con agua regenerada tras someterla a tratamientos avanzados.

Este proyecto, que prevé reutilizar 50.000 m3 de agua regenerada, busca aumentar la disponibilidad de agua subterránea en torno a un 15% mediante la infiltración controlada, reforzando así las reservas estratégicas y reduciendo la dependencia de fuentes convencionales. Es una respuesta innovadora ante uno de los retos principales de la Costa del Sol: fortalecer la resiliencia del sistema hídrico frente a sequías prolongadas y el cambio climático.

Resiliencia frente al cambio climático

Por otra parte, desde Cetaqua Andalucía se trabaja en colaboración con diversas entidades para la mejora de la calidad y cantidad de las aguas subterráneas. Ejemplo de ello son los proyectos MAR2PROTECT y MARCLAIMED. En MAR2PROTECT, cuyo caso de estudio se encuentra en Marbella, se trabaja, de la mano de Hidralia, para prevenir la contaminación de las aguas subterráneas mediante un enfoque holístico basado en la recarga gestionada de los acuíferos.

Además, el proyecto MARCLAIMED, en el cual trabajan los centros Cetaqua de Andalucía y Barcelona, busca conseguir una herramienta integrada de apoyo a la toma de decisiones para la aplicación confiable y asequible de la recarga gestionada de acuíferos con recursos hídricos alternativos en planes de gestión de cuencas fluviales y sequías.

Economía circular aplicada al agua

La reutilización es solo una de las aplicaciones de la economía circular aplicada al sector. Cada vez más proyectos adoptan este enfoque, promoviendo la valorización de recursos que tradicionalmente se han considerado residuos e impulsando la recuperación y el aprovechamiento de agua, nutrientes y otros subproductos para generar nuevos usos y reducir la presión sobre los recursos convencionales.

Destaca en este ámbito P2GreeN, una iniciativa europea orientada a convertir las aguas residuales urbanas en recursos para la agricultura mediante la recuperación de nutrientes, agua regenerada y biofertilizantes. En La Axarquía, el proyecto busca mitigar la sequía y optimizar el riego de cultivos subtropicales como el mango y el aguacate.

Medir para gestionar mejor

La sostenibilidad hídrica requiere precisión. La huella hídrica es hoy una herramienta clave para evaluar el impacto del consumo de agua en la economía y el territorio. Cetaqua Andalucía diseña metodologías que permiten a administraciones y empresas detectar oportunidades de optimización: medir es el primer paso indispensable para actuar.

La tecnología es el catalizador de este cambio. El uso de sensores, inteligencia artificial, modelos predictivos y plataformas de análisis está revolucionando la gestión del ciclo integral del agua, permitiendo monitorizar infraestructuras en tiempo real y optimizar su funcionamiento.

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En esta línea, el proyecto de colaboración público-privada SMARTFLOW aplica tecnologías digitales avanzadas para mejorar la gestión de los recursos hídricos y energéticos en entornos urbanos e industriales. El objetivo es claro: desarrollar soluciones inteligentes que aumenten la eficiencia, reduzcan consumos y faciliten una toma de decisiones más ágil, anticipándose a incidencias y maximizando el aprovechamiento de un recurso cada vez más limitado.