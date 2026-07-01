Joyería Marcos y Hublot celebran en Málaga la exclusiva Big Bang Watch Academy, una inmersión en el universo de la alta relojería suiza

Joyería Marcos y Hublot han celebraron el pasado 25 de junio en el Hotel Only YOU Málaga una exclusiva edición de la Big Bang Watch Academy, una experiencia diseñada para acercar a clientes e invitados al fascinante universo de la manufactura relojera suiza y a la filosofía que ha convertido a Hublot en una de las firmas más innovadoras de la alta relojería contemporánea.

La jornada reunió a un selecto grupo de asistentes que tuvieron la oportunidad de participar en una experiencia inmersiva centrada en el emblemático modelo Big Bang, icono de la marca desde su lanzamiento. A través de una sesión formativa y práctica, los invitados pudieron descubrir en profundidad los principios del concepto Art of Fusion, sello distintivo de Hublot, así como analizar y comprender la complejidad mecánica, técnica y estética que define a sus creaciones.

Además de la experiencia Watch Academy, los asistentes pudieron descubrir una cuidada selección de algunas de las creaciones más representativas de Hublot, acercándose a diferentes referencias de la colección Big Bang y a otros modelos emblemáticos de la firma. Este espacio permitió apreciar de cerca la innovación técnica, los materiales de vanguardia y el diseño distintivo que caracterizan a la manufactura suiza.

El encuentro contó con la presencia de Marcos Vidal, Brand Manager de Hublot Iberia, y Paula Romero, Marketing and Communications Manager Iberia de Hublot, quienes compartieron con los asistentes la visión de la firma, su apuesta por la innovación y los valores que han consolidado a Hublot como una referencia internacional en la relojería de vanguardia.

Por parte de Joyería Marcos, el evento estuvo presidido por Aurelio Marcos, director de la compañía, quien ejerció de anfitrión en una jornada concebida para acercar a los clientes a la dimensión más técnica, artesanal y emocional de la alta relojería.

Tras la experiencia Watch Academy, los asistentes disfrutaron de un exclusivo cóctel en la terraza del Hotel Only YOU Málaga, con privilegiadas vistas al puerto de la ciudad. En un ambiente elegante y distendido, clientes, invitados y representantes de ambas firmas compartieron impresiones y experiencias, fortaleciendo los vínculos que unen a la comunidad de apasionados por la alta relojería.

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Con iniciativas como esta, Joyería Marcos reafirma su compromiso de ofrecer experiencias únicas y diferenciales, acercando a sus clientes a las grandes marcas internacionales a través de encuentros que combinan conocimiento, exclusividad y excelencia.