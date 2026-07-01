Mahou San Miguel finaliza la instalación de los toldos de la calle Larios y renueva su compromiso con la Feria de Málaga hasta 2029

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país, finaliza el montaje de los emblemáticos toldos de la calle Marqués de Larios, que marca el inicio de la cuenta atrás para una nueva edición de la Feria de Málaga y que vuelve a poner de manifiesto el compromiso de la compañía con una de las celebraciones más representativas de la ciudad.

Con motivo de la finalización de los trabajos, la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha visitado la instalación acompañada por Susana Vargas, responsable de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel; Miguel de Hoyos, responsable de Marketing Local de la compañía. Durante el recorrido pudieron comprobar el resultado de una infraestructura que se ha convertido en uno de los grandes iconos del verano malagueño y cuya instalación vuelve a ser posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y Mahou San Miguel.

Ambas entidades acaban de renovar su convenio de colaboración por el que la cervecera repite como patrocinador oficial de la Feria de Málaga durante sus próximas cuatro ediciones, hasta 2029. El acuerdo refuerza una alianza de largo recorrido para impulsar uno de los principales acontecimientos culturales, sociales y turísticos de la ciudad, contribuyendo a su proyección y a la dinamización de su actividad económica.

En el marco de este convenio, la compañía contribuirá tanto a la programación festiva como a mejorar la experiencia de malagueños y visitantes. Entre las actuaciones contempladas destacan la confección, montaje y mantenimiento de los característicos toldos de la calle Larios y de la Plaza de Constitución y el apoyo a distintos elementos destacados de la Feria, como la programación artística del Auditorio Municipal Cortijo de Torres o los espectáculos de drones y fuegos artificiales.

A través de su marca, San Miguel, que este año cumple 60 años elaborándose en la ciudad, contribuirá tanto a la programación festiva como a la mejora de la experiencia de vecinos y visitantes. Entre las actuaciones contempladas destacan la confección, montaje y mantenimiento de los característicos toldos de la calle Larios y de la Plaza de Constitución y el apoyo a distintos elementos destacados de la Feria, como la programación artística del Auditorio Municipal Cortijo de Torres o los espectáculos de drones y fuegos artificiales.

60 años de “Sentir Málaga”

La renovación del convenio coincide con un año especialmente significativo para San Miguel, que celebra 60 años elaborando su cerveza en Málaga. Seis décadas durante las que la marca ha estrechado su vínculo con la ciudad a través de iniciativas culturales, sociales y gastronómicas que ponen en valor su identidad y su historia compartida con los malagueños.

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Como parte de esta conmemoración, San Miguel ha impulsado durante 2026 distintas acciones bajo el concepto "60 años de Sentir Málaga", entre ellas la celebración del festival Sentir Málaga, que reunió música en directo, gastronomía y arte urbano; la creación de un mural de gran formato de la ilustradora malagueña Bosska como homenaje a la ciudad; y el lanzamiento de una edición especial inspirada en la histórica botella Pilsener Cristal de 1966, distribuida exclusivamente en la provincia de Málaga como tributo a la ciudad que acoge su fábrica desde hace seis décadas.