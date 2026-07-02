El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga celebra el XIX Día de la Profesión reivindicando su papel en el futuro de las ciudades

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (COGITIMA) celebra hoy día 2 de julio, el XIX Día de la Profesión en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, una cita ya consolidada que reunirá a representantes institucionales, del ámbito empresarial, académico y profesional para reconocer la contribución de la ingeniería técnica industrial al desarrollo económico y social.

Bajo el lema "Ingeniería que conecta ciudades, personas y futuro", esta edición pone el foco en la movilidad como uno de los grandes retos de las ciudades del siglo XXI. El encuentro pretende destacar el papel que desempeñan los ingenieros técnicos industriales en el diseño de infraestructuras, la transición energética, la digitalización y la implantación de soluciones tecnológicas que favorecen un desarrollo más sostenible, eficiente e innovador.

El acto contará con la participación del decano de COGITIMA, José Zayas López, y del delegado territorial de la Junta de Andalucía en Málaga de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas, Antonio Jesús García Acedo, además de representantes de administraciones públicas, colegios profesionales e instituciones.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el homenaje a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional, un reconocimiento a toda una trayectoria marcada por el compromiso, la responsabilidad y la excelencia en el ejercicio de la ingeniería. En esta edición recibirán esta distinción cuarenta profesionales por sus veinticinco años de colegiación y quince por haber dedicado medio siglo a la profesión.

La gala también distinguirá el talento de las nuevas generaciones con la entrega del Premio al Mejor Expediente Académico, que este año recaerá en Manuel Córdoba Ramos, reconociendo su brillante trayectoria universitaria y su compromiso con la excelencia.

Entre las distinciones más relevantes destaca el nombramiento como Colegiado Honorífico de José María Romero Sánchez, hermano mayor de la Cofradía de la Sentencia, en reconocimiento a los estrechos vínculos que desde hace años mantienen ambas instituciones y a su compromiso con los valores de servicio y colaboración.

El momento culminante llegará con la entrega del XVII Péndulo de Oro, la máxima distinción que concede el Colegio, que este año reconocerá a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT Málaga) por su apuesta por la innovación, la movilidad sostenible y la modernización del transporte público. Un galardón que conecta plenamente con el lema de esta edición al poner en valor la ingeniería como motor de ciudades más accesibles, eficientes y preparadas para afrontar los desafíos del futuro.

El XIX Día de la Profesión contará además con varias actuaciones musicales a cargo de Pedro Guerra, Rocío García e Isaac García, que acompañarán una ceremonia concebida como punto de encuentro para fortalecer los lazos entre profesionales, instituciones y empresas.

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Con esta celebración, COGITIMA vuelve a reivindicar el papel esencial de la ingeniería técnica industrial como una profesión comprometida con la innovación, la sostenibilidad y el progreso de la sociedad, reconociendo tanto la experiencia de quienes han dedicado toda una vida a la profesión como el talento de quienes representan su futuro.