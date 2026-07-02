Una década cosiendo el talento de la moda malagueña

La moda de Málaga ha dejado de ser una suma dispersa de talleres, firmas familiares y pequeñas empresas creativas para convertirse, en poco más de una década, en un ecosistema reconocible. Mucho ha tenido que ver en este cambio Málaga de Moda, la marca creada por la Diputación para impulsar la industria textil, la artesanía y las nuevas tecnologías aplicadas al diseño. En diez años, la iniciativa alcanza ya los 131 creadores y empresas adheridos, reflejo de un sector con más presencia, identidad y proyección.

Gesto simbólico

El aniversario llega acompañado de un gesto simbólico y práctico. Un total de 56 firmas han recibido su placa distintiva para lucirla en comercios, talleres, showrooms y puntos de venta. La identificación funciona como elemento de pertenencia a una red que agrupa moda femenina, masculina e infantil; ceremonia, novia, fiesta, flamenca, íntima y deportiva; calzado, joyería, bisutería, marroquinería, complementos y artesanía. Detrás de cada placa hay proyectos distintos, desde firmas consolidadas hasta nuevas marcas que buscan abrirse hueco en un mercado exigente.

La iniciativa nació en 2016 con una idea sencilla, trasladar al ámbito creativo una fórmula que ya había demostrado recorrido en otros sectores productivos de la provincia. Si Sabor a Málaga había servido para visibilizar a pequeños productores agroalimentarios, la moda también necesitaba una herramienta capaz de reunir al talento local y ayudarlo a crecer. Diez años después, Málaga de Moda se ha consolidado como una plataforma para empresas que combinan tradición artesanal, diseño contemporáneo y nuevas formas de comercialización.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, situó este apoyo en una dimensión económica y territorial al señalar que respaldar a los creadores no es solo una responsabilidad institucional, sino también una inversión en el futuro de la provincia. La moda genera empleo, favorece el emprendimiento, incorpora innovación y ofrece oportunidades a profesionales que pueden desarrollar su actividad sin abandonar su municipio.

Firmas malagueñas

Uno de los principales saltos de esta década ha sido la presencia de firmas malagueñas en ferias, pasarelas y encuentros especializados. Málaga de Moda ha acompañado a diseñadores y empresas en citas como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, SIMOF, MOMAD, Atelier Couture, FIMAF, TENMOD, MAM Fashion Forum o SIMA 41. Son espacios donde se concentran compradores, distribuidores y prensa especializada, y donde la visibilidad puede traducirse en encargos y oportunidades comerciales.

La promoción exterior se ha combinado con una intensa agenda en la propia provincia. Málaga de Moda ha estado presente en eventos como Pasarela Larios, Pasarela Con Dos Lunares, Fuente Palmera, el Festival Brisa, McArthurGlen Designer Outlet Málaga o las acciones celebradas en la Plaza de la Marina. También ha respaldado pasarelas y encuentros en Coín, Alhaurín el Grande, Fuente de Piedra, Yunquera y Rincón de la Victoria, reforzando la idea de que la moda también se diseña, se cose y se vende desde el interior.

Pop Up Málaga de Moda

Entre esas acciones destaca la Pop Up Málaga de Moda, la cita navideña que se celebra en la Plaza de la Marina durante el puente de diciembre y que en 2026 alcanzará su tercera edición. El encuentro reúne alrededor de 20 stands de firmas adheridas y se ha convertido en un escaparate directo para acercar el diseño local al público general en una de las semanas de mayor afluencia en el centro de la capital. Más allá de la venta puntual, el formato permite conectar con consumidores que buscan productos con identidad propia.

El recorrido de estos diez años también ha estado ligado a nombres de prestigio. La marca ha acompañado a diseñadores como Rafael Urquízar, Félix Ramiro o Juana Martín en desfiles nacionales e internacionales, contribuyendo a que el nombre de Málaga aparezca en escenarios como Madrid, París o Miami. Esa dimensión exterior convive con el trabajo más silencioso de pequeñas empresas que encuentran en la red provincial una forma de profesionalizarse y competir mejor.

Ese salto de la moda malagueña también empieza a medirse en reconocimientos. Julieta Brand, firma adherida a Málaga de Moda e impulsada por Maryam Blanes, ha sido distinguida con el Premio Proyección en los II Premios Woman Andalucía. El galardón reconoce el crecimiento de una marca que ha sabido unir producción artesanal, calidad, exclusividad y una mirada contemporánea al diseño. Su caso refleja la capacidad de las firmas locales para conectar con nuevos públicos.

El futuro inmediato apunta a una nueva etapa. La Diputación trabaja en una línea de ayudas para 2027 y prepara, junto a la Cámara de Comercio, una colaboración destinada a reforzar la internacionalización del sector. El objetivo será mejorar su competitividad mediante digitalización, innovación, emprendimiento y apertura a nuevos mercados. Después de diez años, Málaga de Moda encara una fase en la que ya no se trata solo de descubrir talento, sino de ayudar a que crezca, venda, exporte y, sobre todo, permanezca en la provincia.

Porque la moda, cuando se mira de cerca, es mucho más que una pasarela o una prenda acabada. Es una forma de contar quiénes somos a través de los tejidos, los diseños y las manos que los hacen posibles. En Málaga, durante la última década, ese talento ha encontrado en Málaga de Moda una marca común desde la que reconocerse, crecer y proyectarse más allá de sus fronteras.