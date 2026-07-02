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Los estudiantes del MIT School Málaga superan la PAU con calificaciones históricas

El MIT School Málaga vuelve a situarse un año más entre los centros educativos con mejores resultados de la provincia en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Los datos obtenidos por nuestros alumnos reflejan el fruto de un proyecto educativo basado en la exigencia, el acompañamiento personalizado y la búsqueda constante de la excelencia.

RESULTADOS PAU 2026 MIT SCHOOL MÁLAGA

RESULTADOS PAU 2026 MIT SCHOOL MÁLAGA / Ángela Aguilera

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Ángela Aguilera

Ángela Aguilera

MÁLAGA

Los excelentes resultados obtenidos este curso por los estudiantes de MIT School Málaga son el reflejo de un proyecto educativo basado en la excelencia, el acompañamiento personalizado y el compromiso con el desarrollo de cada estudiante. Con una tasa de aprobados del 100%, una nota media global superior a 11,8 y un 98% del alumnado con una calificación superior a 10, MIT School reafirma su posición como uno de los centros educativos de referencia en Málaga.

Estas cifras, que superan ampliamente la media provincial y nacional, van más allá de un buen expediente académico. Son el resultado del esfuerzo constante del alumnado, la dedicación del equipo docente y el apoyo de las familias, cuya implicación hace posible que cada estudiante alcance su máximo potencial. Unos resultados que reflejan una educación de calidad y un compromiso compartido con la excelencia.

La voz de nuestros alumnos

"La ayuda que nos han dado los profesores del MIT School ha garantizado un alto rendimiento en el examen de la PAU. Los profesores nos han acompañado a través de todo el proceso y sin su ayuda los resultados habrían sido muy distintos. Ahora aprovecharé personalmente este tiempo de descanso al máximo gracias a ellos. Entro a esta nueva etapa universitaria con muchas esperanzas y ganas de cumplirlas", expresa Rodrigo Olalla Escobar, alumno de 2.º de Bachillerato del MIT School Málaga

Clave del éxito: un equipo docente comprometido

Detrás de estos resultados extraordinarios se encuentra el trabajo incansable de nuestro equipo docente, que ha acompañado a los estudiantes en cada paso del proceso, desde la preparación de las materias hasta el control de la ansiedad y la gestión del tiempo durante los exámenes. Como señala Rodrigo, el papel de los profesores ha sido fundamental para garantizar un alto rendimiento.

En el MIT School, creemos que la excelencia académica no es casualidad: es el resultado de un modelo educativo que apuesta por el máximo rendimiento, la formación integral y el acompañamiento cercano a cada alumno.

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Mirando al futuro

Enhorabuena a todos nuestros alumnos y a sus familias. Este logro es vuestro y nos llena de orgullo. Ahora comienza una nueva etapa universitaria llena de esperanza y oportunidades. Estamos seguros de que, con el esfuerzo y la constancia que habéis demostrado, alcanzaréis todas las metas que os propongáis.¡El futuro os espera! 

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