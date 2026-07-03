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El artista Andrés Mérida presenta en Ceuta una retrospectiva con más de un centenar de obras

El pintor malagueño reúne 106 obras creadas entre 2011 y 2026 en la exposición “Camino a la diferencia”, que refleja su momento de mayor plenitud artística

Cartel de Andrés Mérida

Cartel de Andrés Mérida / Ángela Aguilera

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Ángela Aguilera

Ángela Aguilera

Málaga

El artista Andrés Mérida, nacido en Algeciras y considerado una de las voces más personales del panorama artístico contemporáneo andaluz, presenta en el Museo de Ceuta una gran retrospectiva de su trayectoria bajo el título “Camino a la diferencia”.

La exposición, que podrá visitarse desde el 8 mayo hasta finales de agosto, reúne un total de 106 obras realizadas entre 2011 y 2026, ofreciendo un recorrido completo por los últimos quince años de creación de un autor que, desde Málaga, ha proyectado su obra a nivel internacional.

La muestra se estructura en dos grandes bloques que combinan piezas procedentes de colecciones privadas —en su mayoría de coleccionistas malagueños— y obras del propio artista, configurando así un relato coherente y representativo de su evolución. El recorrido incluye dibujo, obra digital impresa y obra tradicional —óleo y técnicas mixtas—, reflejando la versatilidad de un creador con un lenguaje artístico muy reconocible.

Fiel a su universo creativo, Mérida construye una obra profundamente ligada a la cultura mediterránea, con referencias al flamenco, el vino o el mundo taurino, elementos que forman parte de su identidad artística y conectan directamente con sus raíces.

“Estoy en un momento profesional de plenitud y está exposición recoge mi recorrido artístico y vital de los últimos 15 años, he desarrollado un código visual propio que ha evolucionado conmigo, y que queda reflejado en esta retrospectiva”, señala el artista, cuya obra bebe de la cultura popular y de un imaginario que encuentra en Andalucía su principal fuente de inspiración.

A este universo se suman influencias internacionales fruto de su trayectoria, con piezas vinculadas a sus estancias en ciudades como Nueva York —donde ha residido en distintas etapas—, así como trabajos inspirados en sus experiencias en periodos en Holanda o Francia.

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La exposición coincide además con el estreno del documental “Camino a la diferencia”, que profundiza en su trayectoria vital y artística, reforzando el carácter retrospectivo y personal de este proyecto.

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