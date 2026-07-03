Economía
BBVA recauda en España más de un millón de euros de ayuda humanitaria para Venezuela en 48 horas
Las campañas de BBVA en España con Cruz Roja, ACNUR y UNICEF para apoyar a Venezuela tras los terremotos han alcanzado ya un millón de euros de donaciones en solo 48 horas. BBVA anima a todas las personas que quieran contribuir a la causa a sumarse a sus campañas solidarias en varios países donde tiene presencia, como España, México, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Suiza y Turquía.
La Opinión
El Grupo BBVA puso en marcha el pasado 30 de junio campañas dirigidas a sus empleados, clientes y la sociedad en general para recaudar fondos destinados a ayuda humanitaria para atender la situación de emergencia en el país. Además, puso en marcha otras iniciativas para apoyar a la población, como medidas de alivio financiero, la recogida de bienes de primera necesidad en su sede de Caracas y el envío al terreno de personal con amplia experiencia en daños provocados por terremotos para colaborar en las labores de revisión de edificios y su reparación. Asimismo, aprobó la donación de 5 millones de euros para apoyar a Cruz Roja, UNICEF, ACNUR y otras organizaciones locales en Venezuela.
Los fondos irán destinados a atender a las necesidades más urgentes -protección de la población en zonas seguras, apoyo psicológico, atención a la infancia en escuelas y zonas de juego temporales; emergencia humanitaria para las personas sin hogar, como la protección, el albergue y las primeras necesidades que surgen tras un terremoto; y la recuperación de medios de vida-, así como a contribuir a las labores de reconstrucción posteriores.
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