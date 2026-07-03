La Cala Resort amplía su oferta con la apertura de un nuevo golf hub para todos los públicos

La Cala Resort, reconocido entre los principales destinos de golf de Europa y distinguido como Spain’s Best Golf Hotel 2025, ha reforzado su oferta con la apertura de su nuevo Golf Hub, un espacio moderno concebido para la práctica, el aprendizaje y la socialización, diseñado para golfistas de todos los niveles, así como para familias, principiantes y huéspedes que deseen disfrutar del golf.

Situado en el corazón de las instalaciones de golf del resort, el nuevo Golf Hub integra el Short Course Par 3 de 9 hoyos, el campo de prácticas, la academia de golf, los servicios de análisis de swing y vídeo, la tienda de golf y un taller especializado totalmente equipado que ofrece servicios de custom fitting. En el centro de este espacio se encuentra el nuevo Vista Café, una propuesta de interior y terraza con un ambiente relajado, corner de Starbucks, oferta gastronómica y amplias vistas al Mediterráneo, concebido como un punto de encuentro para golfistas, acompañantes y residentes de la zona.

El concepto ha sido diseñado para hacer el golf más accesible y atractivo para todo tipo de visitantes. Los jugadores experimentados pueden practicar, reservar clases o realizar sesiones de custom fitting, mientras que quienes se inician en este deporte pueden dar sus primeros pasos a través del Short Course o de las clases colectivas. El Golf Hub también está abierto a residentes locales para su uso durante todo el año más allá del propio resort.

La apertura refuerza la ya amplia oferta de golf de La Cala, que incluye tres campos de campeonato de 18 hoyos —Campo América, Campo Asia y Campo Europa— además del recorrido corto y sus completas instalaciones de práctica y enseñanza.

«El Golf Hub es una incorporación muy importante a la experiencia que ofrece La Cala, ya que refleja la forma en la que las personas quieren disfrutar del golf hoy en día. Por supuesto, muchos de nuestros huéspedes vienen para jugar nuestros campos, pero otros desean practicar, recibir una clase, introducir a sus hijos en este deporte o simplemente pasar una hora en un entorno de golf relajado», ha apuntado Sean Corte-Real, director general de La Cala Resort.

«Queríamos crear un espacio abierto, social y útil, tanto para golfistas habituales como para principiantes, residentes locales o familias. Reúne formación, práctica, fitting, golf de recorrido corto y restauración en un mismo lugar, y ofrece a nuestros huéspedes una nueva razón para disfrutar del resort», ha añadido.

La inauguración del Golf Hub se produce mientras La Cala Resort se prepara para una intensa temporada de verano, con una programación concebida para ampliar las opciones de ocio, golf y bienestar dentro del complejo. En este sentido, los huéspedes podrán disfrutar del hotel recientemente renovado, la piscina exterior, el spa y las instalaciones de bienestar, la oferta gastronómica, los deportes de raqueta, la música en directo y los eventos al aire libre, todo ello dentro del mismo destino.

Los campamentos de verano y las actividades infantiles aportan además una mayor flexibilidad para las familias que viajan durante las vacaciones escolares, mientras que las parejas y los grupos de amigos pueden combinar el golf con la gastronomía, los tratamientos de spa, el entretenimiento nocturno y el tiempo de descanso junto a la piscina. Asimismo, el resort ofrece una mejora gratuita de habitación para las reservas realizadas durante el mes de julio, sujeta a disponibilidad, proporcionando un nivel adicional de confort durante la temporada estival.

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Según Sean Corte-Real, «el verano en La Cala gira en torno a la posibilidad de elegir. Algunos huéspedes quieren jugar al golf todos los días; otros prefieren la piscina, el spa, la gastronomía, la música y el estilo de vida mediterráneo al aire libre. La fortaleza del resort es que cada persona puede disfrutar de sus vacaciones a su manera, compartiendo al mismo tiempo un mismo destino».