Laberintus Park lleva la Estrella de Oro de Andalucía al interior de Málaga

Laberintus Park, parque de ocio experiencial situado en Humilladero, en la comarca de Antequera, ha sido reconocido con la Estrella de Oro de Andalucía, un galardón que pone en valor iniciativas capaces de impulsar el desarrollo del territorio a través de la innovación, la sostenibilidad y la creación de nuevas oportunidades.

El reconocimiento supone un importante respaldo para un proyecto nacido en un municipio pequeño del interior de Málaga y concebido con una visión clara: demostrar que el medio rural andaluz también puede generar propuestas turísticas diferenciales, atraer visitantes, crear actividad económica y contribuir a la proyección de su entorno.

Laberintus Park combina naturaleza, juego, creatividad y experiencia al aire libre en un espacio diseñado para familias, grupos, centros educativos, empresas y visitantes que buscan un plan diferente en el interior de la provincia. Su ubicación, próxima a Antequera y a los enclaves de la Laguna de Fuente de Piedra, El Torcal y los Dólmenes de Antequera, refuerza además su papel como recurso complementario dentro de la oferta turística de la comarca.

“Este premio nos emociona profundamente porque no habla solo de Laberintus Park. Habla también de nuestros pueblos (Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra y Alameda) del interior de Málaga y de todos los pueblos pequeños que trabajan cada día para demostrar que desde aquí también se puede innovar, generar oportunidades y construir futuro”, señala Rafael Mesa, impulsor de Laberintus Park.

La Estrella de Oro de Andalucía consolida la trayectoria de Laberintus Park como una propuesta singular dentro del turismo experiencial andaluz. El proyecto contribuye a diversificar la oferta de ocio de la provincia, a favorecer la llegada de visitantes al interior malagueño y a poner en valor el potencial de los municipios rurales como espacios de emprendimiento, creatividad y desarrollo.

Desde Laberintus Park destacan que este reconocimiento es también fruto del apoyo recibido por visitantes, vecinos, instituciones, empresas, asociaciones y personas que han acompañado el crecimiento del proyecto desde sus inicios.

“Queremos agradecer de corazón todo el apoyo recibido. Cada visita, cada recomendación, cada mensaje y cada voto nos han ayudado a llegar hasta aquí.Este reconocimiento es una enorme alegría, pero también una responsabilidad: seguir trabajando para que Laberintus Park sea un motivo de orgullo para Humilladero, para la comarca de Antequera y para el interior de Málaga”, añade Rafael Mesa.

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Con este galardón, Laberintus Park refuerza su posicionamiento como una de las experiencias de ocio más singulares del interior malagueño, apostando por un modelo turístico vinculado al territorio, a la naturaleza, a la sostenibilidad y a la capacidad de los pueblos pequeños para generar propuestas memorables.