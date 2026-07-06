Málaga y la Costa del Sol se posicionan en Madrid como destinos de compras y lujo durante el verano

Málaga y la Costa del Sol son lugares excelentes para pasar un verano en un destino con oferta de compras premium. Con ese objetivo, McArthurGlen Designer Outlet Málaga ha organizado para finales de junio un evento en Casa Chamberí de Madrid de la mano de la interiorista Blanca Barrera-Cuadra y la participación de la estilista Ana Casasnovas.

En la cita, donde se reunieron perfiles destacados de la sociedad española relacionados con la moda y las tendencias, se expuso la variada oferta de marcas premium, tanto nacionales como internacionales, que acoge McArthurGlen, y que abarcan desde las últimas tendencias en moda y accesorios hasta propuestas de belleza y artículos para el hogar.

El gran atractivo para sus visitantes es la posibilidad de acceder a estas codiciadas firmas con descuentos de hasta un 70 % durante todo el año. De esta forma, el centro comercial que se sitúa en Málaga y muy cerca del término municipal de Torremolinos, se posicionó como un plan de ocio, compras y opciones premium, que se combinan con cualquiera de las otras motivaciones que acoge la Costa del Sol: cultura, playas, interior o gastronomía, entre otras.

Un oasis andaluz y las claves de estilo para estas vacaciones

Para acercar esta experiencia única al público madrileño, McArthurGlen transformó el exclusivo espacio de Casa Chamberí en un auténtico refugio del sur. La jornada contó con la reconocida interiorista Blanca Barrera-Cuadra como anfitriona, cuyo exquisito gusto quedó reflejado en un rico catering de estilo andaluz, servido de manera impecable sobre vajilla de la firma Le Creuset.

La moda, esencia de McArthurGlen, tuvo un papel central gracias a la participación de la estilista Ana Casasnovas. Durante el evento, la experta compartió su visión sobre las tendencias de la temporada, enseñando a los asistentes a seleccionar las mejores prendas para construir un fondo de armario veraniego versátil, fresco y sofisticado. Con marcas que se encuentran en el centro, como Beatriz Furest, Maje, Michael Kors, Sita Murt y Claudie Pierlot, descubrimos las mejores combinaciones del verano.

"El secreto de la maleta de verano perfecta reside en el equilibrio. Por un lado, es fundamental contar con un fondo de armario atemporal basado en piezas cómodas de lino, tonos neutros y la infalible camisa blanca. Pero las vacaciones también son el momento ideal para atreverse, incorporando colores vivos, prendas con detalles como aberturas o caftanes semitransparentes y vestidos de noche especiales para crear looks de impacto", explica Casasnovas.

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Como colofón a esta clase magistral de estilo, la firma Tumi, que lleva desde 1975 creando productos de viaje y de negocios de alta gama, ofreció una demostración práctica revelando los mejores trucos para preparar la perfecta maleta de vacaciones con esta selección. Entre sus recomendaciones destacaron el uso de organizadores para separar los conjuntos de día y de noche, la técnica de enrollar las prendas más fluidas para evitar arrugas y la importancia de colocar el calzado y los artículos más pesados en la base, optimizando el espacio al máximo y asegurando que cada pieza llegue impecable al destino vacacional.