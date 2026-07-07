Ojeando 2026, el gran escenario musical de la Costa del Sol con un fin de semana de éxito, convivencia y música

Ojén ha vuelto a demostrar este fin de semana que la música puede transformar un pueblo en una experiencia única. Ojeando Festival 2026 ha cerrado una nueva edición consolidándose como uno de los eventos culturales más singulares de Andalucía, reuniendo durante dos jornadas a miles de personas que disfrutaron de una programación de primer nivel, un ambiente excepcional y la hospitalidad que caracteriza al municipio.

Vecinos y visitantes compartieron calles, plazas y escenarios en un festival que mantiene intacta su esencia: un formato diferente en el que la música convive con el patrimonio, la naturaleza y el encanto de un pueblo que se convierte en parte del propio espectáculo. Rostros conocidos como el modelo José Calle, primer y único español en ganar el certamen de belleza masculino Míster Internacional o la influencer Beatriz Ruiz.

El cartel respondió a las expectativas con actuaciones muy aplaudidas por el público. En el Escenario Patio brillaron especialmente Salistre y Javi Medina, protagonistas de algunos de los momentos más destacados del fin de semana. Uno de los instantes más celebrados fue la interpretación conjunta de Me la Llevo, el exitoso tema que el artista madrileño comparte con la formación gaditana y que ha traspasado fronteras. La jornada del sábado arrancó además con la actuación de Mesalla, encargada de inaugurar la programación de este escenario.

La música continuó durante todo el fin de semana con los conciertos de La Corredera, Uña y Carne, Baraka, Corazón Inverso, Grupo Aguardiente y el resto de artistas participantes, que mantuvieron una gran afluencia de público en los distintos espacios del festival. Por su parte, las sesiones de Vilu Gontero y los DJ del Escenario Molino prolongaron la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

El talento local volvió a ocupar un lugar destacado gracias a la actuación de Ana Vega, que presentó en directo su primer sencillo sobre el Escenario Plaza. La programación se completó con las propuestas del Escenario Piscina y el espacio de Circo, configurando una oferta cultural pensada para públicos de todas las edades.

Más allá de la música, Ojeando volvió a destacar por la atmósfera vivida durante todo el fin de semana. Las calles del casco histórico se llenaron de visitantes que, además de disfrutar de los conciertos, pudieron descubrir la esencia de Ojén, recorrer sus rincones, conocer su patrimonio y degustar su gastronomía. Un festival que sigue apostando por un modelo alejado de las grandes masificaciones y donde la experiencia trasciende los escenarios.

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Con esta edición, Ojeando reafirma su identidad como un festival con personalidad propia, capaz de combinar una cuidada programación artística con un entorno privilegiado y una forma diferente de vivir la música. Un año más, Ojén se ha convertido en un punto de encuentro para la cultura, la convivencia y la música en directo, consolidando a Ojeando como una de las grandes citas del verano en la Costa del Sol.