La Universidad Europea entre las cinco mejores universidades españolas en impacto en sostenibilidad de Times Higher Education

La sostenibilidad se ha convertido en una medida clave para evaluar el impacto real de las universidades en la sociedad. En ese contexto, la Universidad Europea se sitúa entre las cinco mejores universidades españolas en impacto en sostenibilidad y entre las dos primeras universidades privadas del país, según el Sustainability Impact Ratings 2026 de Times Higher Education. La clasificación, una de las referencias internacionales en la medición de la contribución universitaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, ha evaluado a 1.646 universidades de 116 países y territorios. La Institución ha obtenido una puntuación global de 81,7 sobre 100 y se ha situado en el rango 201-300 mundial.

La evolución respecto al resultado obtenido por la Universidad Europea de Madrid en 2025 muestra un gran avance. La puntuación general pasa de 67,2 a 81,7 puntos, una mejora de 14,5 puntos, mientras que el posicionamiento asciende del rango 601-800 al 201-300. Además, los nueve ODS comparables respecto al año anterior mejoran su puntuación, y la Institución amplía su participación con la incorporación de tres nuevos objetivos: Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento económico, y Ciudades y comunidades sostenibles.

Uno de los resultados más destacados de esta edición es la presencia de la Universidad Europea entre las 100 mejores universidades del mundo en cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su mejor posición global llega en ODS 3. Salud y bienestar, donde alcanza el puesto 44 mundial y la segunda posición en España. La Institución lidera el ranking nacional en ODS 13. Acción por el clima, con el puesto 59 del mundo, y en ODS 4. Educación de calidad, con la posición 97 mundial. Finalmente, En ODS 5. Igualdad de género, ocupa el puesto 69 del mundo y la segunda posición nacional.

El reconocimiento se extiende a otros ámbitos clave en materia de sostenibilidad. La Universidad Europea se sitúa como primera universidad privada de España en ODS 7. Energía asequible y no contaminante, dentro del rango 101-200 mundial, y en ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres, en el rango 301-400. También alcanza el top 3 nacional en ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos, el top 5 de España en ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, y la segunda posición entre las universidades privadas españolas en ODS 12. Producción y consumo responsables.

Estos resultados reflejan una forma de entender la sostenibilidad como parte de la excelencia universitaria. Para la Universidad Europea, el impacto sostenible se construye desde la formación de profesionales preparados para transformar su entorno, la investigación aplicada, la igualdad de oportunidades, la acción climática, la gestión responsable de los campus y la creación de alianzas con instituciones, empresas y sociedad.

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La posición alcanzada en el Sustainability Impact Ratings 2026 supone un reconocimiento internacional a una trayectoria orientada a integrar la sostenibilidad en la vida universitaria. Una visión que conecta conocimiento, compromiso social y capacidad de transformación para responder, desde la educación superior, a los grandes desafíos del presente.