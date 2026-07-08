Cuerva y Alto Infrastructure impulsan el primer gran centro de datos especializado en inteligencia artificial de Andalucía

La compañía y ecosistema energético Cuerva y desarrollador de infraestructuras digitales Alto Infrastructure (anteriormente Sierra DC) han confirmado una colaboración estratégica para el desarrollo del centro de datos SP01, en la CITAI, Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación en Escúzar, Granada. El SP01 aspira a convertirse en uno de los mayores centros de datos de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento de España, así como en un proyecto clave para el posicionamiento de Andalucía como nodo estratégico de infraestructura digital avanzada. El proyecto supone un nuevo paso en la consolidación de Granada como polo tecnológico y energético en el sur de Europa, gracias a la combinación de talento vinculado a la Universidad de Granada, capacidad de desarrollo industrial y acceso a uno de los mixes energéticos más competitivos del continente.

El acuerdo entre ambas empresas ya está en marcha: con Alto Infrastructure en pleno proceso de desarrollo de la primera fase de la infraestructura del centro de datos SP01, mientras que el suministro eléctrico y la infraestructura necesaria para el mismo también se está desarrollando de manera simultánea. Esto constituye un hito clave que permitirá avanzar hacia la ejecución de la primera fase del primer centro de datos a gran escala especializado en inteligencia artificial de Andalucía. El anuncio se produce tras la ceremonia oficial de colocación de la primera piedra del SP01, celebrada en Escúzar el 25 de junio, que marcó el inicio de las obras del proyecto.

El proyecto movilizará una inversión potencial superior a 3.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente 700 millones corresponden al desarrollo de la infraestructura completa del centro de datos. La inversión restante estará vinculada al despliegue de servidores, procesadores gráficos —GPU— y plataformas de computación avanzada por parte de los clientes del campus.

Donde la energía y la inteligencia artificial convergen

La inteligencia artificial está transformando la economía global y acelerando una nueva generación de demanda energética. Los centros de datos ya no dependen únicamente de capacidad de computación y conectividad: necesitan también acceso garantizado a energía estable, segura y de gran capacidad, con niveles de continuidad propios de infraestructuras críticas. Es precisamente en esa intersección entre energía e infraestructura digital donde se sitúa la colaboración entre Cuerva y Alto Infrastructure.

Cuerva aporta más de 85 años de experiencia en infraestructuras energéticas, redes y sistemas eléctricos complejos, con actividad en España y Latinoamérica. Por su parte, Alto Infrastructure aporta experiencia especializada en desarrollo y operación de centros de datos de nueva generación. Juntas, ambas compañías impulsan las condiciones necesarias para que Andalucía pueda albergar infraestructura digital de escala internacional.

El centro de datos SP01 está diseñado para albergar cargas de computación de alta densidad destinadas al entrenamiento y operación de modelos avanzados de inteligencia artificial. Alto Infrastructure seleccionó CITAI por la combinación de suelo disponible, condiciones climáticas favorables para una refrigeración eficiente y un ecosistema tecnológico e industrial en crecimiento —con más de 2.000 profesionales y 35 empresas operativas— donde destacan iniciativas estratégicas como IFMIF-DONES y el creciente ecosistema tecnológico vinculado a la Universidad de Granada. La instalación ha sido concebida con sistemas de refrigeración líquida en circuito cerrado, con un consumo de agua de prácticamente cero, y alimentada íntegramente con energía renovable.

El proyecto, una vez construido en su totalidad, requerirá una potencia eléctrica redundante de hasta 100 MW, una demanda energética de gran escala que exige altos niveles de estabilidad y redundancia. Para responder a estas necesidades, se ha diseñado un plan para el aumento de la capacidad de suministro a la zona: se ampliará la actual subestación de Escúzar 132/66/20 kV que permita la conexión inicial del centro de datos, para posteriormente construir una nueva subestación 220/132 kV que supondrá la conexión a Red Eléctrica de España (REE). De esta manera, se estará proporcionando un segundo punto de alimentación independiente que permitirá asegurar la redundancia operativa esencial para una infraestructura de estas características.

El proyecto se llevará a cabo por fases, de modo que la primera fase de potencia operativa entrará en funcionamiento en junio de 2027 y se irá añadiendo capacidad adicional a lo largo de 2027 y 2028, a medida que se pongan en marcha las instalaciones restantes del centro de datos.

“Este es un momento decisivo para Alto Infrastructure y, creemos, también para Granada y para Andalucía. Nos enorgullece dar el primer paso hacia la primera fase del primer centro de datos a gran escala de Andalucía. Elegimos Escúzar y el emplazamiento de CITAI por una razón: esta región combina un socio municipal con visión de futuro, un notable ecosistema académico y de ingeniería impulsado por la Universidad de Granada, y una red eléctrica andaluza rica en energías renovables que nos permite construir infraestructura digital de la manera correcta desde el primer día. La dilatada experiencia y el arraigo regional de Cuerva le convierten en un socio clave para este proyecto, y con ellos pasamos de la fase de preparación a la de impacto real. Estamos orgullosos de construir aquí el primer gran centro de datos de IA de Andalucía, junto con socios locales, para una economía digital global.”— Gísli Kr. Katrinarson, CEO de Alto Infrastructure

La visión estratégica de Cuerva para el sector de los centros de datos

Para Cuerva, el SP01 representa un paso estratégico hacia uno de los sectores que más condicionarán la demanda eléctrica y el desarrollo industrial de las próximas décadas.

“La irrupción de la inteligencia artificial está transformando la relación entre energía e infraestructura digital. Los centros de datos se están convirtiendo en uno de los grandes motores de crecimiento de la demanda eléctrica y eso exige una nueva generación de infraestructuras energéticas capaces de acompañar ese crecimiento. En Cuerva creemos que las compañías con una experiencia acumulada y profunda en redes, sistemas eléctricos e infraestructuras críticas tendrán un papel clave para hacer posible esta transformación. Estamos muy contentos de colaborar con el equipo de Alto Infrastructure, que cuenta con un profundo conocimiento del sector y una amplia experiencia en el desarrollo y la gestión de infraestructuras digitales, en este proyecto tan importante.” — Ignacio Cuerva, CEO de Cuerva.

Este cambio abre una oportunidad estratégica para compañías capaces de integrar conocimiento y experiencia en toda la cadena de valor de la energía y, especialmente, en infraestructuras críticas. La involucración de Cuerva en este proyecto supone un paso relevante en este posicionamiento: contribuir activamente al desarrollo de la infraestructura energética necesaria para sostener la nueva economía digital.

La colaboración con Alto Infrastructure refleja además una visión de largo plazo en la que la transición energética y la digitalización avanzan cada vez más conectadas, y donde la infraestructura energética se convierte en un elemento estratégico para la competitividad industrial, el desarrollo tecnológico y el crecimiento territorial.

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Este proyecto refuerza la estrategia de Cuerva de consolidarse como actor clave en infraestructuras energéticas vinculadas a iniciativas que definirán la nueva economía digital, en línea con su visión de ser el ecosistema de referencia en la transición energética del siglo XXI y contribuir al desarrollo de los territorios donde opera.