INTERTROPIC lanza sus recomendaciones para reforzar la calidad del mango de origen España en la campaña 2026

La Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España —INTERTROPIC— ha aprobado sus Recomendaciones para la Comercialización del Mango de Origen España – Campaña 2026, dirigidas al conjunto del sector con el objetivo de reforzar la calidad del producto, evitar la comercialización prematura de fruta inmadura y proteger la confianza del consumidor.

El mango español cuenta con atributos diferenciales en el mercado europeo por su proximidad, frescura, trazabilidad y seguridad alimentaria. Sin embargo, INTERTROPIC subraya que esta posición solo puede consolidarse si el producto que llega al consumidor ofrece una experiencia de consumo satisfactoria y homogénea.

Para el consumidor, estas recomendaciones tienen una traducción muy sencilla: favorecer que el mango de origen España llegue al mercado con una madurez adecuada, mejor sabor, mejor textura y una experiencia de consumo más satisfactoria. El objetivo es que quien compre mango español encuentre un producto de calidad, disfrute de él y repita su compra con confianza.

Por ello, la organización recomienda al sector extremar los controles de madurez, especialmente en el inicio de campaña y en aquellos canales donde pueda existir mayor riesgo de entrada de fruta recolectada de forma prematura. El documento aprobado tiene carácter preventivo, técnico y voluntario, y forma parte del trabajo que INTERTROPIC viene desarrollando para avanzar hacia un futuro sistema sectorial de calidad.

Para la campaña 2026, INTERTROPIC recomienda tomar como referencia, en el momento de la recepción de la partida por el operador comercializador, los siguientes parámetros mínimos orientativos:

Mango Tommy Atkins: 7,0 ºBrix y 13,5 % de materia seca.

Resto de variedades de mango: 7,0 ºBrix y 15 % de materia seca.

La interprofesional hace un llamamiento a productores, comercializadores, alhóndigas, corridas, sistemas de subasta y demás operadores para actuar con responsabilidad durante la campaña, reforzando los controles internos, la trazabilidad y la documentación de las partidas recepcionadas.

“La calidad del mango de origen España no debe entenderse como una opción individual de cada operador, sino como una responsabilidad colectiva del conjunto del sector. Cada partida que llega al consumidor representa al origen España”, señala INTERTROPIC.

INTERTROPIC recuerda que la comercialización de fruta inmadura puede generar ventas puntuales, pero perjudica la confianza del consumidor, reduce la repetición de compra y daña la imagen colectiva del mango español.

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Con estas recomendaciones, la organización refuerza su compromiso con la calidad, la transparencia, la mejora continua y la defensa del mango de origen España como un producto de confianza, proximidad y excelencia.