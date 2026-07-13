Weekend Beach Festival cierra su undécima edición con una última jornada multitudinaria y una programación actual y ecléctica como auténtico sello de identidad

La XI edición de Weekend Beach Festival bajó ayer sábado el telón tras tres intensas jornadas de música en la Costa del Sol, en la playa de Torre del Mar (Málaga). La última noche volvió a demostrar la diversidad musical que caracteriza al festival y que ya es sello de identidad, con una programación ecléctica que recorrió el rock, el pop, el mestizaje-fusión, el sonido urbano y la electrónica ante un público entregado hasta el cierre.

El escenario Weekend Victoria abrió la jornada con la actuación del murciano Walls, antes de dar paso a la energía del inconfundible y poderoso directo de los veteranos Mägo de Oz, que convirtió el recinto en una gran celebración con su particular fusión de rock y folk, finalizando con una de sus canciones más coreadas 'Fiesta pagana’. Uno de los momentos más especiales llegó con la colaboración entre Los Estanques y El Canijo de Jerez, que presentaron sobre el escenario un espectáculo repleto de calidad y personalidad, mientras que José de las Heras fue el encargado de despedir la programación de este espacio con una sesión que mantuvo el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

En el escenario Torremar Victoria, Biznaga volvió a demostrar por qué es una de las bandas más destacadas del panorama independiente nacional, combinando la fuerza de sus guitarras con una cuidada producción visual. Abraham Mateo eligió Weekend Beach para iniciar una nueva gira, ofreciendo un espectáculo dinámico que conectó con el público desde el primer minuto. El gran protagonista de la noche fue Myke Towers, que congregó a miles de asistentes en uno de los conciertos más esperados del festival, desplegando un repertorio cargado de éxitos y consolidando el sonido latino como uno de los grandes atractivos de esta edición. El cierre del escenario llegó con la sesión de Kybba.

La electrónica volvió a tener un papel protagonista en el escenario Sunrise, que confirmó el éxito de una de las grandes novedades de esta edición. El espacio reunió durante toda la jornada a artistas muy esperados en la madrugada como Boris Brejcha, DJ Pepo y Patrick Mason, protagonistas de una intensa noche de música electrónica, junto a otros nombres destacados como Herman Priet, Miguel Payda y BIIA, consolidando este nuevo escenario como uno de los grandes aciertos de Weekend Beach 2026. ¡Hasta 2027!

El éxito de este festival no habría sido posible sin el compromiso, la profesionalidad y la entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y el personal sanitario así como al apoyo del Ayuntamiento de Vélez Málaga, Tenencia Alcaldía de Torre del Mar, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Inaem, nuestro patrocinador oficial Cervezas Victoria así como a Jagërmaister, Cacique, Cutty Sark, Rives y School Training. Y por supuesto a los miles de “weekers” que cada año nos demuestran su cariño y fidelidad. GRACIAS