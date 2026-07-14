Drumelia supera los 70 millones de euros en ventas de vivienda prime en Marbella en el primer semestre de 2026

El sector inmobiliario de alta gama en la Costa del Sol reafirma su papel de valor refugio para el capital internacional. Drumelia, firma de referencia especializada en el sector residencial prime y ultra-prime de la región, ha cerrado el primer semestre de 2026 con un volumen de operaciones escrituradas que supera los 70 millones de euros. La fortaleza del mercado se refleja en la alta concentración de valor en la costa malagueña, con un ticket medio por transacción de 3,76 millones de euros a cierre de junio.

Estas cifras respaldan el análisis presentado por Artur Loginov, CEO de Drumelia, durante su intervención en el Forbes Real Estate Forum Costa del Sol, celebrado el pasado 25 de junio en el Hotel Kimpton Los Monteros de Marbella. Allí defendió que el mercado prime de Marbella está avanzando hacia una nueva etapa de madurez, caracterizada por un crecimiento más pausado, estable y saludable.

Absorción del ‘boom’ post-pandemia y cambio del producto

Durante su intervención, el directivo de Drumelia defendió que el mercado prime marbellí está experimentando un cambio de ciclo. Después del pico de demanda que se produjo tras la pandemia, con incrementos cercanos al 20% anual en algunas zonas prime, la ciudad ahora entra en una fase de expansión más controlada, pero más sólida a largo plazo.

"Marbella ha experimentado un crecimiento notable tras la demanda excepcional que surgió tras la pandemia, pero lo importante no es ese pico, sino cómo la ciudad ha sabido aprovecharlo. El avance en el sector de la salud, el servicio de lujo, la restauración y la gastronomía ha asentado unos cimientos sólidos", explicó Loginov, quien añadió que, por primera vez, siente "una confianza real en el largo plazo": no ya el ritmo de crecimiento de doble dígito de los años posteriores a la Covid-19, sino "un ritmo más pausado, continuo y saludable, mejor para el mercado, para el cliente y para el futuro de Marbella", aseveró el CEO de Drumelia.

Loginov también señaló un cambio estructural en la manera de decidir del comprador internacional. Frente al criterio tradicional de “location, location, location”, que primaba la ubicación sobre cualquier otro factor, el nuevo perfil de cliente se muestra más abierto a explorar zonas emergentes cuando el producto lo justifica. Según el director, esta tendencia abre oportunidades relevantes para el desarrollo del segmento prime en Marbella, Estepona y su entorno.

Debate en Real Estate Forum Costa del Sol. / L.O

"Costa del Tech": el nuevo perfil que se instala en Marbella

A este cambio de perfil se suma una tendencia que ya empieza a conocerse como la "Costa del Tech". Se trata de profesionales internacionales del sector tecnológico que eligen Marbella como lugar de residencia mientras continúan trabajando en remoto para empresas de otros países, sin que la compra de vivienda sea necesariamente su primer objetivo.

“Hay una comunidad en Marbella ya bastante grande de jóvenes de la industria tecnológica que viene aquí, no a comprar propiedades necesariamente, sino a vivir aquí, normal, a hacer su vida, y a seguir vinculados al sector tecnológico, lo cual creo que también traerá mucha innovación a Marbella”, explicó el CEO de Drumelia, quien circunscribió expresamente su análisis a la ciudad, sin extenderlo al conjunto de la provincia de Málaga.

Como agencia internacional, Drumelia cuenta con profesionales de más de 20 nacionalidades y trabaja con una cartera de clientes muy diversificada, sin que exista una nacionalidad claramente dominante. Los mercados tradicionales del centro y norte de Europa (Reino Unido, Suecia, Noruega y Alemania) siguen siendo determinantes para Marbella, a los que se suman mercados emergentes con fuerte proyección como Estados Unidos, Canadá y los países del Golfo, estos últimos especialmente activos en el segmento más prime y ultra-prime.

Noticias relacionadas

Loginov resumió el atractivo de la localidad con una fórmula que, según dijo, repite con frecuencia a sus clientes: "Marbella es un pueblo que puedo andar y una ciudad que puedo vivir". Para el CEO de Drumelia, esa combinación, una localidad que en los últimos años se ha consolidado como una ciudad de servicios sin perder su esencia de pueblo, es lo que la distingue frente a otros destinos europeos y frente a ciudades como Miami o Dubái, que ofrecen un nivel de servicios similar pero sin esa cercanía. A ello se suma un clima que permite disfrutar de la ciudad durante todo el año, un factor que, según explicó, está detrás de que cada vez más clientes elijan Marbella no solo para invertir, sino para vivir de forma permanente.