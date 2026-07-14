Israel Fernández encabeza la 51ª edición del Festival Flamenco Castillo del Cante de Ojén

Ojén volverá a convertirse el próximo sábado 1 de agosto de 2026 en uno de los grandes puntos de encuentro del arte jondo con la celebración de la 51ª edición del Festival Flamenco Castillo del Cante, una de las citas culturales con mayor tradición y arraigo del panorama flamenco andaluz.

El histórico Patio del CEIP Los Llanos acogerá, a partir de las 22:00 horas, una noche dedicada al cante, la guitarra y el baile, con un cartel que combina grandes figuras del género y artistas profundamente vinculados a la esencia más auténtica del flamenco.

El cantaor Israel Fernández, una de las voces más destacadas e influyentes del flamenco actual, encabezará esta edición acompañado a la guitarra por Diego del Morao. Juntos ofrecerán una actuación en la que la tradición flamenca dialogará con una sensibilidad contemporánea, manteniendo intactas la emoción y la profundidad del cante.

Cartel Israel Fernández / Blanca Morente

El cartel se completa con la presencia de El Pele, acompañado por El Niño Seve; Aurora Vargas, junto a El Perla; y El Canario, con la guitarra de Manuel Jesús Carrillo. El baile también tendrá un papel protagonista de la mano de Fina la Churruca y su grupo, que aportarán fuerza, compás y movimiento a una noche integral del flamenco.

Presenta Salvador de la Peña, reconocido divulgador y comunicador especializado en flamenco, que será el encargado de conducir las diferentes actuaciones.

Más de medio siglo de historia flamenca

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Festival Flamenco Castillo del Cante se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales más importantes de Ojén y de la provincia de Málaga. A lo largo de su historia, la cita ha contribuido a preservar, difundir y acercar el flamenco a diferentes generaciones, reuniendo a figuras consagradas y manteniendo vivo el vínculo entre este arte, el territorio y sus raíces.

La edición de 2026 volverá a ofrecer al público la oportunidad de disfrutar de una noche de cante, toque y baile en un entorno singular, donde tradición, cultura y patrimonio se unen alrededor de una de las expresiones artísticas más universales de Andalucía.

Las entradas para el 51º Festival Flamenco Castillo del Cante de Ojén ya están disponibles a través de malagaentradas.com y en El Corte Inglés.

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La cita está organizada por Grupo Mundo, con el apoyo del Ayuntamiento de Ojén, y 101 TV como media partner, reforzando la difusión de una de las grandes citas flamencas del verano en la provincia de Málaga.