Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¡España, campeona del mundo!Nueva tradición del Mundial 2026Málaga, eufórica en la final del MundialFallecido en las celebraciones del MundialNuevas rutas Málaga-Oriente MedioCrisis de viviendaAlga invasoraLos retos de la IA
instagramlinkedin

Universidad

Primeras graduaciones en la Universidad Europea de Andalucía

Los nuevos titulados representan la consolidación de un proyecto universitario comprometido con la innovación, el talento y el aprendizaje permanente

Graduación Universidad Europea

Graduación Universidad Europea / Blanca Morente

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Blanca Morente

Blanca Morente

Málaga

La Universidad Europea de Andalucía ha celebrado este viernes la graduación de su primera promoción de estudiantes de postgrado, un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la Institución y simboliza la consolidación de un proyecto académico nacido con el compromiso de ofrecer una formación innovadora, internacional y estrechamente vinculada al entorno profesional.

La ceremonia reunió a estudiantes, familiares y profesorado para celebrar el cierre de una etapa de crecimiento académico y personal y el comienzo de un nuevo camino profesional para los egresados.

El rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, destacó el significado que tiene la primera graduación para la Institución: “Esta primera promoción representa la consolidación de un proyecto universitario nacido con la vocación de formar profesionales altamente cualificados, comprometidos con la innovación, el aprendizaje permanente y la generación de un impacto positivo en la sociedad”.

En este sentido, destaca que el título universitario ya no marca el final del aprendizaje, sino el comienzo de un proceso de formación continua que acompañará a los profesionales durante toda su vida laboral.

Esta primera promoción reúne a estudiantes de ocho programas de máster distribuidos en dos áreas de conocimiento. En la Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte se han graduado estudiantes de los másteres universitarios en Entrenamiento y Alimentación Deportiva, Terapia Manual Ortopédica, Fisioterapia Neurológica y Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad. Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología ha celebrado la graduación de los estudiantes de los másteres universitarios en Marketing, Negocios Internacionales, Big Data y Business Analytics, reflejando la apuesta de la Universidad Europea de Andalucía por una oferta académica alineada con las necesidades del mercado laboral y los sectores con mayor proyección.

Los estudiantes que hoy culminan sus estudios representan la primera generación de postgraduados de la Universidad Europea de Andalucía, convirtiéndose en embajadores de un modelo educativo basado en el aprendizaje experiencial, la innovación, la internacionalización y la conexión con el tejido empresarial.

Noticias relacionadas

Durante el acto también se puso en valor el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superación de los estudiantes, así como el trabajo del claustro académico y de todos los profesionales que han contribuido al desarrollo de un proyecto universitario que continúa creciendo y ampliando su oferta formativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo blanco de Andalucía que parece hecho para una foto: calas turquesas, buganvillas y atardeceres junto al Cabo de Gata
  2. Málaga mantiene una demanda de autocaravanas capaz de duplicar la superficie actual habilitada
  3. Asociaciones de Málaga temen el pacto con Vox en Andalucía: 'Si se eliminan las ayudas para atender a migrantes el perdedor será España
  4. El astuto De la Torre va a por la séptima, le crecen los amigos y Vox la lía parda ya en el Gobierno andaluz
  5. Dos chiringuitos de Málaga, entre los mejores restaurantes clásicos de Europa: 'Una refinada interpretación de los sabores andaluces y mediterráneos
  6. El Celta deja sin dorsal a Carlos Dotor y el Málaga CF sigue pendiente de su regreso
  7. Juanma: la lucha de un malagueño por sobrevivir al abuso sexual sufrido por un hijo
  8. Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa

Primeras graduaciones en la Universidad Europea de Andalucía

Primeras graduaciones en la Universidad Europea de Andalucía

La Policía Local investiga la vandalización del Marqués de Larios: le pintan la cara de rojo

La Policía Local investiga la vandalización del Marqués de Larios: le pintan la cara de rojo

El sorteo de la ONCE deja casi dos millones de euros en Fuengirola: "Mientras España ganaba el Mundial empezaron las llamadas y ya no pude ver el partido"

El sorteo de la ONCE deja casi dos millones de euros en Fuengirola: "Mientras España ganaba el Mundial empezaron las llamadas y ya no pude ver el partido"

Dos detenidos en Málaga por sustraer pollos de rapaces protegidas y venderlos como crías de cautividad

Dos detenidos en Málaga por sustraer pollos de rapaces protegidas y venderlos como crías de cautividad

La playa virgen de Málaga que casi nadie conoce y es perfecta para el buceo por su rico fondo marino: está en una reserva natural rodeada de vegetación

La playa virgen de Málaga que casi nadie conoce y es perfecta para el buceo por su rico fondo marino: está en una reserva natural rodeada de vegetación

El malaguismo sigue de fiesta: 29 días desde el ascenso del Málaga CF al título mundial de La Roja

El malaguismo sigue de fiesta: 29 días desde el ascenso del Málaga CF al título mundial de La Roja

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

La tercera ola de calor golpea Málaga: hasta 43 grados y noches por encima de los 25

La tercera ola de calor golpea Málaga: hasta 43 grados y noches por encima de los 25
Tracking Pixel Contents