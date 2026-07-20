Primeras graduaciones en la Universidad Europea de Andalucía

La Universidad Europea de Andalucía ha celebrado este viernes la graduación de su primera promoción de estudiantes de postgrado, un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la Institución y simboliza la consolidación de un proyecto académico nacido con el compromiso de ofrecer una formación innovadora, internacional y estrechamente vinculada al entorno profesional.

La ceremonia reunió a estudiantes, familiares y profesorado para celebrar el cierre de una etapa de crecimiento académico y personal y el comienzo de un nuevo camino profesional para los egresados.

El rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, destacó el significado que tiene la primera graduación para la Institución: “Esta primera promoción representa la consolidación de un proyecto universitario nacido con la vocación de formar profesionales altamente cualificados, comprometidos con la innovación, el aprendizaje permanente y la generación de un impacto positivo en la sociedad”.

En este sentido, destaca que el título universitario ya no marca el final del aprendizaje, sino el comienzo de un proceso de formación continua que acompañará a los profesionales durante toda su vida laboral.

Esta primera promoción reúne a estudiantes de ocho programas de máster distribuidos en dos áreas de conocimiento. En la Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte se han graduado estudiantes de los másteres universitarios en Entrenamiento y Alimentación Deportiva, Terapia Manual Ortopédica, Fisioterapia Neurológica y Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad. Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología ha celebrado la graduación de los estudiantes de los másteres universitarios en Marketing, Negocios Internacionales, Big Data y Business Analytics, reflejando la apuesta de la Universidad Europea de Andalucía por una oferta académica alineada con las necesidades del mercado laboral y los sectores con mayor proyección.

Los estudiantes que hoy culminan sus estudios representan la primera generación de postgraduados de la Universidad Europea de Andalucía, convirtiéndose en embajadores de un modelo educativo basado en el aprendizaje experiencial, la innovación, la internacionalización y la conexión con el tejido empresarial.

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Durante el acto también se puso en valor el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superación de los estudiantes, así como el trabajo del claustro académico y de todos los profesionales que han contribuido al desarrollo de un proyecto universitario que continúa creciendo y ampliando su oferta formativa.