Presentado el cartel anunciador del Pregón de la Feria Taurina de Málaga 2026

En el día de hoy ha sido presentado oficialmente, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, el cartel anunciador del Pregón de la Feria Taurina de Málaga 2026, acto que tradicionalmente organiza el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, que tendrá lugar el próximo 31 de julio, viernes a las 21:00 horas, en los jardines de su sede colegial, y que este año correrá a cargo del escritor y columnista José Antonio Trujillo Ruiz, licenciado y doctor en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina.

La concejala delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, y los vocales de la Junta de Gobierno del Colegio organizador María del Mar Solís y Antonio Alcaide, y el aparejador Juan Manuel Pozo, miembro del comité organizador del Pregón, han estado arropados en la presentación del cartel por la profesora y pedagoga de danza española Paloma Gómez Artola, que ejercerá de presentadora del pregonero, y el presidente de la Plaza de Toros de La Malagueta, Carlos Bueno Guezala. Así mismo han asistido al acto en la Casa Consistorial varios miembros del jurado del Trofeo ‘Capote de Paseo’ de la Feria Taurina de Málaga, como Juan Pedro de Luna y Ximénez de Enciso, José María Morente del Monte, Eduardo Martín Serrano, y Manuel Fernández Maldonado, junto varios aficionados taurinos.

El Pregón Taurino de la Feria de Málaga contará con la habitual participación del Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; del presidente de la Diputación, Francisco Salado; del Subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas; y del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, que intervendrá en representación de la Junta de Andalucía. Completarán el cartel de intervinientes en el acto la presentadora del pregonero, Paloma Gómez Artola, y la presidenta del Colegio, Leonor Muñoz Pastrana.

La ambientación musical vendrá de la mano de la Banda Municipal de Música de Málaga, dirigida por el Maestro Francisco Miguel Haro, que interpretarán los pasodobles taurinos Pan y Toros, Suspiros de España y La Concha flamenca, además de los himnos de Andalucía y de España.

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El acto es de entrada libre, hasta completar aforo.