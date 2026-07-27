Casino Marbella celebra con éxito la inauguración de su nueva sala de slots y el lanzamiento de una nueva plataforma digital

Casino Marbella ha vivido una de las citas más destacadas de los últimos años con la celebración del evento de inauguración de su nueva sala de slots y la presentación oficial de casinomarbella.es, la nueva plataforma digital impulsada por Grupo CIRSA. Más de 200 asistentes se han dado cita en los jardines del casino para disfrutar de una velada que ha celebrado la evolución de la marca y su apuesta por una experiencia de entretenimiento cada vez más completa, innovadora y omnicanal.

El evento ha reunido a clientes, representantes del Ayuntamiento de Marbella, directivos y gerentes de otros casinos nacionales, colaboradores, medios de comunicación y personalidades vinculadas al sector del ocio y el turismo, (consolidándose como un encuentro de referencia para la industria).

Una noche para recordar

Desde primera hora de la noche, los jardines de Casino Marbella se han transformado en un escenario exclusivo donde la música, el entretenimiento y la innovación han sido los grandes protagonistas. Un DJ en directo ha amenizado la velada mientras los asistentes han disfrutado de una cuidada propuesta gastronómica, actuaciones de baile y espectáculos de acrobacia que han dinamizado el evento.

Los invitados también han disfrutado de un photocall corporativo, espacios experienciales diseñados para la ocasión y de una ruleta de premios, una de las actividades más concurridas de la noche.

Como broche final, un impresionante espectáculo de fuegos artificiales ha iluminado el evento, poniendo el punto culminante a una celebración que ha reflejado un momento de crecimiento y transformación.

Una nueva sala de slots que refuerza el liderazgo de Casino Marbella

Los asistentes han conocido de primera mano la ampliación de la sala de máquinas, que incorpora 32 nuevas slots de última generación, elevando la oferta total del casino a más de 130 máquinas de Azar.

Esta ampliación supone un importante paso adelante en la estrategia de modernización e inversión continua de Casino Marbella, consolidando su posición como uno de los complejos de ocio y entretenimiento más innovadores de la Costa del Sol.

Braulio Pérez, director de Casino, destaca: "La ampliación de nuestra sala de slots supone un paso más en el compromiso de Casino Marbella por seguir evolucionando y ofrecer a nuestros clientes una experiencia de entretenimiento diferencial. Esta inversión refuerza nuestro liderazgo en la Costa del Sol y nuestra apuesta constante por la innovación, la calidad y la excelencia en el servicio."

Dos marcas, una misma experiencia de entretenimiento

La inauguración ha supuesto la unión entre la experiencia presencial de Casino Marbella y el nuevo universo digital de casinomarbella.es, la nueva plataforma digital de Grupo CIRSA que refuerza la estrategia omnicanal de la compañía.

El portal web integra una oferta de juego que incluye casino, ruleta en directo, blackjack, un amplio catálogo de slots online y apuestas deportivas, con navegación optimizada para escritorio, smartphone y tablet.

Para Alberto Eljarrat, director de la división de apuestas deportivas y juego online de Grupo CIRSA: “Con el lanzamiento de casinomarbella.es demostramos la capacidad que tiene el Grupo para desarrollar plataformas digitales propias a partir de marcas con una identidad fuerte y reconocida. Queremos ampliar el universo de Casino Marbella para ofrecer a clientes una opción de entretenimiento digital con la que continúen identificándose con el carácter glamuroso, aspiración y diferencial.”

Casino Marbella, en su máximo esplendor

La elevada asistencia, la excelente respuesta de los invitados y la repercusión generada entre clientes, colaboradores y medios de comunicación confirman el éxito de una celebración que certifica a Casino Marbella como un referente del entretenimiento en su sector.

Con casi cinco décadas de trayectoria, el casino continúa evolucionando para ofrecer experiencias únicas, combinando juego, gastronomía, entretenimiento y tecnología bajo los más altos estándares de calidad y excelencia para seguir liderando la oferta de ocio premium en la Costa del Sol.

Noticias relacionadas

La apertura de la nueva zona de slots y el lanzamiento de casinomarbella.es representan un nuevo hito en la historia de la compañía y refuerzan la visión de futuro de Grupo CIRSA: integrar capacidades online y presenciales bajo una misma estrategia de crecimiento.