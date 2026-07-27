Dreambeach presenta el espectacular Monolith Show de David Guetta y la programación de Dreams Tent by Blackworks

Dreambeach continúa desvelando la programación de su próxima edición con dos de los espacios más esperados del festival. El Main Stage, escenario principal del recinto, volverá a reunir algunos de los artistas más relevantes de la música electrónica internacional, mientras que Dreams Tent by Blackworks reforzará la presencia del techno más contundente con una programación encabezada por referentes de la escena europea.

La gran protagonista del sábado será la actuación de David Guetta, que llegará a Dreambeach con su espectacular Monolith Show, una de las producciones audiovisuales más ambiciosas de su carrera. El artista francés presentará un montaje concebido para grandes escenarios, donde música, iluminación, pantallas y efectos especiales se integran en una experiencia inmersiva que ha recorrido algunos de los festivales más importantes del mundo. La jornada del Main Stage se completará con nombres como Korolova, Mathame, Hannah Wants, Joyce, además del cierre más contundente de la noche con Brennan Heart, NGHTMRE y Eptic, recorriendo diferentes estilos de la electrónica contemporánea.

CARTEL SABADO MAINSTAGE / Blanca Morente

El viernes, el protagonismo recaerá en el take over de Drum & Bass Allstars, una de las marcas de mayor crecimiento dentro de la escena internacional del drum & bass, que convertirá el escenario principal en un punto de encuentro para algunos de los artistas más destacados del género. La programación reunirá a Charlie Tee, A.M.C, Hedex b2b Bou, Andromedik b2b Kanine, Pola & Bryson, Born On Road, Dub Elements y Bru-C, en una jornada dedicada íntegramente a uno de los sonidos con mayor proyección dentro de la música electrónica actual.

CARTEL VIERNES MAINSTAGE / Blanca Morente

La propuesta techno llegará de la mano de Dreams Tent by Blackworks, que volverá a convertir Dreambeach en uno de los principales puntos de encuentro para los seguidores del sonido más contundente. El viernes arrancará con un set especial de apertura de DJ Pepo, una figura imprescindible en la historia de la música electrónica española, acompañado por artistas como Yanamaste, Prada 2000, Nico Moreno, Nikolina, Vendex, Onlynumbers o el b2b entre Jazzy y Jowi.

El sábado, el escenario elevará aún más la intensidad con la presencia de Nina Kraviz, uno de los grandes iconos del techno mundial, junto a nombres como Oguz, SNTS, Dexphase, Zatox y Kruelty, además de los b2b de KRL & PTK y Skryption & Krenon, las actuaciones de Samuel Moriero y el proyecto Techno DJ Andalucía, consolidando a Blackworks como uno de los grandes atractivos de la edición. Con esta programación, Dreambeach continúa configurando una edición que volverá a reunir a algunas de las marcas y artistas más importantes de la música electrónica internacional, reforzando su posición como una de las grandes citas del verano europeo.

La última entrega del evento en 2025 reuníó a más de 90.000. La Organización está trabajando en el primer avance de programación que comenzará a dar forma a Dreambeach Costa del Sol. Una apuesta por actualizar la propuesta de Dreambeach, de la mano de una producción que podrá la comodidad de los dreamers como su principal objetivo, en un nuevo recinto con estructuras espectaculares, con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante dos únicas jornadas, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto. Dreambeach está apoyado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Con el patrocinio del INAEM y Costa del Sol.

Entradas a la venta en www.dreambeach.es