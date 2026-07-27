Vithas incorpora a GenesisCare España para reforzar su red asistencial y potenciar su Instituto Oncológico

Vithas y GenesisCare han firmado un acuerdo por el que la red de 18 centros y unidades asistenciales de GenesisCare España se incorpora a la compañía hospitalaria de referencia en la sanidad española. La operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La incorporación de GenesisCare España supondrá un importante avance para el modelo asistencial oncológico de Vithas mediante su integración en el Instituto Oncológico Vithas (IOV), que coordina la atención al cáncer a través del trabajo multidisciplinar en red, la innovación clínica, la investigación y la docencia.

La integración se ha concebido con un objetivo prioritario: ampliar y mejorar las capacidades asistenciales al servicio de los pacientes oncológicos y sus familias. Los pacientes de GenesisCare España tendrán acceso a la red de 22 hospitales y 40 centros médicos, tecnologías diagnósticas, recursos asistenciales y especialidades médicas de Vithas. Por su parte, los pacientes de Vithas se beneficiarán de la experiencia acumulada por GenesisCare, especialmente en oncología radioterápica, y de una de las plataformas tecnológicas más avanzadas del sector.

Actualmente, el Instituto Oncológico Vithas integra más de 50 médicos expertos en distintas subespecialidades oncológicas. Con 11.900 pacientes únicos, el IOV desarrolla una intensa actividad asistencial que solo en 2025 atendió casi 30.800 consultas y realizó 12.200 sesiones de quimioterapia y ciclos completos. Además, el IOV combina una atención clínica de alta especialización con servicios innovadores como el consejo genético, el diagnóstico molecular y la cardio-oncología, así como con una sólida actividad investigadora y docente.

Tecnología de vanguardia para una mejor experiencia de paciente

La red de GenesisCare España está formada por 18 centros y unidades asistenciales especializadas en oncología y oncología radioterápica, de los cuales cuatro están ubicados en hospitales Vithas: Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, Hospital Vithas Xanit Internacional, Hospital Vithas Valencia Consuelo y Hospital Vithas Alicante. El resto se encuentra en hospitales y centros de 10 provincias, lo que amplía significativamente la cobertura geográfica, accesibilidad y capacidad asistencial del Instituto Oncológico Vithas.

La incorporación de GenesisCare reforzará, además, el posicionamiento tecnológico del Instituto Oncológico Vithas. La red aporta 18 aceleradores lineales (LINACs) y tecnologías de referencia internacional como MRIdian MR Linac, sistema pionero de radioterapia guiada por resonancia magnética ubicado en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, que permite adaptar el tratamiento en tiempo real para tumores complejos o en movimiento; y CyberKnife S7, una de las plataformas más avanzadas de radiocirugía robótica de precisión. Estas capacidades contribuirán a seguir impulsando la medicina personalizada y de precisión para los pacientes oncológicos.

La integración también abrirá nuevas oportunidades para los profesionales de ambas organizaciones. Oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, radiofísicos, enfermería y otros especialistas podrán desarrollar nuevos espacios de colaboración, compartir conocimiento, impulsar buenas prácticas y participar en proyectos conjuntos de formación, investigación clínica e innovación asistencial.

Asimismo, la operación permitirá fortalecer la investigación traslacional y la incorporación de nuevas terapias y tecnologías al proceso asistencial. El objetivo es acelerar la transferencia de conocimiento a la práctica clínica y facilitar que más pacientes se beneficien de tratamientos cada vez más precisos, personalizados y eficaces.

Calidad asistencial y experiencia de paciente

El CEO de Vithas, Dr. Pedro Rico, ha destacado que “la integración de GenesisCare representa una gran oportunidad para seguir avanzando en nuestro modelo de excelencia asistencial en oncología. Lo más importante es que permitirá ofrecer más capacidades, más conocimiento y más opciones terapéuticas a los pacientes y sus familias, al tiempo que abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional, investigación e innovación para nuestros equipos. La incorporación de esta red especializada al Instituto Oncológico Vithas reforzará nuestro compromiso con una atención integral, multidisciplinar y apoyada en la mejor tecnología disponible.”

Por su parte, Justin Hely, Consejero Delegado de GenesisCare UK y Europa, señaló “Vithas es una organización que comparte nuestro compromiso con la calidad en la atención oncológica y nuestra ambición de mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos. Llevamos años trabajando estrechamente con Vithas y estamos alineados en nuestros enfoques hacia los pacientes. Por ello, confiamos en que el proyecto siga creciendo y prosperando bajo la propiedad de Vithas.

Una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes, los centros de GenesisCare se incorporarán progresivamente al Instituto Oncológico Vithas, reforzando un modelo asistencial de éxito orientado a mejorar la experiencia de paciente, los resultados en salud y la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias.

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GenesisCare ha contado con el asesoramiento de KPMG y Herbert Smith Freehills. Vithas ha contado con el asesoramiento de López-Ibor DPM Abogados.