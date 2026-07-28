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Arte

‘Formas en Diálogo’, de María Belén Morales, abstracción de formas en la nueva exposición temporal del Museo de Nerja

La muestra realiza un recorrido a lo largo de la diferente investigación, tanto en composiciones como en materiales, que llevó a cabo esta prolífica artista tinerfeña a lo largo de su vida

Cartel Exposición

Cartel Exposición / Blanca Morente

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Blanca Morente

Blanca Morente

Málaga

El Museo de Nerja inaugura este jueves 23 de julio, a las 20:00 horas, una nueva exposición temporal en su Sala Ana María Márquez. Se trata de la obra ‘Formas en Diálogo’, de la artista y escultora María Belén Morales.

Tanto la asistencia a la inauguración como el acceso a esta muestra, que permanecerá hasta el domingo 20 de septiembre, son completamente gratuitos.

La exhibición se compone de dibujos, collages y esculturas -a veces de la unión de ellos-, en una investigación continua de configuración y materia que define el proceso de Morales en búsqueda continua por plasmar el paisaje que contempla, reflexionándolo y abstrayéndolo, interpretándolo, y al mismo tiempo reflejándolo con gran certeza.

Exposición 1

Exposición 1 / Blanca Morente

Se muestran piezas creadas entre 1994 y 2004, que permiten ver la transformación del lenguaje plástico de la artista tinerfeña durante su década más prolífica en creación y en desarrollo artístico. Se trata, además, de un homenaje póstumo de la localidad a Morales, que presentó algunas de sus obras de gran tamaño en el Balcón de Europa de Nerja, en 1994.

Transformando materiales y reinterpretando el paisaje

María Belén Morales nació en Santa Cruz de Tenerife en 1928. Entre su tierra natal y la Península, especialmente en Andalucía, en Córdoba, llevó a cabo su ingente obra.

Creaciones que partían de maquinaria agrícola y hierros cubiertos de herrumbre y que ella sabía transformar en algo absolutamente diferente, en elementos de reflexión, de interrogación… de lenguaje. Desde la abstracción geométrica y la construcción de volúmenes, Morales realiza sus creaciones, que viste con pintura o deja desnudas en su propio óxido, según lo que la artista requiera en la expresión de cada obra.

Esculturas, collages y dibujos, todos concebidos con geometría, algunos con fusiones libres que van representando los diferentes paisajes que llegaban a la artista, los acantilados de su Tenerife, los campos infinitos de Andalucía, la costa mediterránea, las montañas de la sierra de Almijara…

Exposición 2

Exposición 2 / Blanca Morente

También otros motivos como la obra Alfil, que la artista recrea en una serie de dibujos y collages -algunos de ellos los podemos ver en esta exposición- y que trazan tanto la verticalidad como las caras triangulares en pirámide, además del movimiento diagonal, de esta pieza de ajedrez.

La obra como acción cultural hacia el arte contemporáneo

Su emoción viajera y su creatividad plástica marcan su producción, pero  Morales, además, entiende su obra como una acción cultural, en favor del arte contemporáneo, junto con otros artistas de su época como Juan Manuel Brazam, Jacinto Lara o Antonio Povedano.

Con este tejido de colaboración artística, María Belén participó en dos años en cinco exposiciones individuales en tierras andaluzas, cada una de ellas con creaciones diferentes. Además, se implicó con la comunidad artística local de Córdoba donde pasaba temporadas, como en su contribución a la Colectiva de esculturas: bajo el signo de Mateo Inurria o en su impulso para el Museo del Paisaje Español contemporáneo de Priego.

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La exposición se realiza con la colaboración de la Universidad de Córdoba a través de UCOCultura y está comisariada por la artista danesa afincada en Frigiliana Caroline Krabbe.

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