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El Juventud Torremolinos CF realiza los reconocimientos médicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga

Los jugadores del primer equipo se preparan para el comienzo de la pretemporada con un completo protocolo médico diseñado para garantizar que los futbolistas afronten el regreso a la actividad con las máximas garantías de salud y rendimiento

Reconocimientos Juventud Torremolinos CF Javi Mérida, Rodri Ajegun, José Antonio Bozada y Dioni Villalba

Reconocimientos Juventud Torremolinos CF Javi Mérida, Rodri Ajegun, José Antonio Bozada y Dioni Villalba / Blanca Morente

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Blanca Morente

Blanca Morente

Málaga

Los jugadores del Juventud Torremolinos CF se están sometiendo durante estos días a los reconocimientos médicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, con análisis clínicos, exploraciones radiológicas y cardiológicas. El examen médico incluye una evaluación integral con anamnesis clínica, exploración física, electrocardiograma en reposo, ecocardiografía y una ergometría o prueba de esfuerzo.

Una de las grandes incorporaciones al equipo malagueño que ha pasado reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga es Dioni Villalba, exdelantero del Málaga CF llega procedente del Eldense después de una amplísima trayectoria en el fútbol español. Acumula más de 400 partidos entre Primera Federación, Segunda B y Segunda División, ha marcado 192 goles a lo largo de su carrera y es el máximo goleador histórico de la Primera RFEF.

Reconocimiento médico Dioni Villalba

Reconocimiento médico Dioni Villalba / Blanca Morente

Como Proveedor Médico Oficial del Club, el Hospital Quirónsalud Málaga pone a disposición del Juventud Torremolinos CF un abordaje multidisciplinar que combina la prevención cardiovascular, la evaluación funcional y el análisis de la composición corporal mediante tecnología de última generación, reforzando una colaboración basada en la excelencia asistencial y la medicina deportiva de precisión.

“El reconocimiento médico preparticipación es la mejor herramienta para prevenir eventos cardiovasculares y garantizar que cada jugador inicia la temporada con las máximas garantías”, explica el doctor Enrique Puche, especialista en Cardiología Deportiva del Hospital Quirónsalud Málaga.

Además de proteger la salud del futbolista, “todas las pruebas nos permiten conocer su respuesta cardiovascular al esfuerzo y aportar información muy valiosa para individualizar el entrenamiento, optimizar el rendimiento y acompañar al jugador durante toda la temporada”, añade el cardiólogo.

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga), el Málaga CF y el Juventud Torremolinos CF como Hospital Proveedor Médico Oficial.

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La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.

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