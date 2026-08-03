Antonio Montiel y Juan Sánchez reciben el premio European-Line 2026

El presidente del Teléfono de la Esperanza de Málaga, Juan Sánchez Porras, y el pintor Antonio Montiel, embajador nacional de la entidad, recibieron el pasado viernes el Premio European-Line 2026 en reconocimiento a su compromiso y trayectoria profesional. La distinción fue entregada durante la cena benéfica organizada por la Asociación European-Line en el restaurante Valtari Eventos de Alhaurín de la Torre, un encuentro solidario presentado por Menchu Valcárcel y presidido por el presidente de la asociación, Juan Manuel Hernández.

Con estos galardones, European-Line quiso reconocer, por un lado, la labor que Juan Sánchez desarrolla desde hace cerca de tres décadas al frente del Teléfono de la Esperanza y, por otro, el compromiso de Antonio Montiel, embajador nacional de la entidad y colaborador habitual de sus iniciativas solidarias, así como por su prolífera trayectoria y gran reconocimiento nacional como artista. Estos homenajes adquieren un significado especial en el año en el que el Teléfono de la Esperanza celebra su 50 aniversario en Málaga.

Donativo solidario de 8.160 euros

Durante la gala, la Asociación European-Line hizo entrega de los 8.160 euros recaudados durante su campaña solidaria anual, una cantidad que se dividió entre la Fundación César Ramírez (Bisturí Solidario), el Colegio de Educación Especial Virgen de la Capilla de Jaén y la Asociación Abrazo Amigo de Alhaurín de la Torre. A lo largo del año, la asociación organiza distintas iniciativas benéficas, como almuerzos solidarios, visitas culturales y la venta de participaciones de la Lotería de Navidad y del Niño, con el objetivo de apoyar proyectos sociales que necesitan financiación.

Al recoger el galardón, Juan Sánchez Porras quiso compartir el reconocimiento con toda la familia del Teléfono de la Esperanza, especialmente con los voluntarios y voluntarias que, desde hace cinco décadas, ofrecen escucha, acompañamiento y esperanza a miles de personas. En un emotivo discurso recordó que, tras casi treinta años vinculado a la entidad, ha aprendido que "son los demás quienes terminan enriqueciendo nuestra propia vida" y expresó su deseo de que este premio contribuya a dar aún más visibilidad a la labor del voluntariado en el año del cincuentenario.

Por su parte, Antonio Montiel agradeció emocionado el reconocimiento y definió la ceremonia como "una reunión de amigos". El pintor aseguró que, después de toda una vida dedicada al arte, cada vez concede más valor "a la verdad del corazón" y a las pequeñas cosas, especialmente aquellas que le unen a Málaga. Asimismo, destacó la estrecha relación que mantiene con European-Line desde hace ocho años y mostró su satisfacción por compartir el premio con el Teléfono de la Esperanza, entidad de la que es embajador nacional. "Esta noche me siento en familia", afirmó, poniendo en valor el carácter solidario de una gala que cobra un significado especial en el 50 aniversario de la organización en Málaga.

Con estos reconocimientos, European-Line pone en valor tanto la labor del Teléfono de la Esperanza como el compromiso de personas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a dar visibilidad y fortalecer la misión de una entidad referente en el acompañamiento emocional y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.