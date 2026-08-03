El Málaga CF Femenino inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Málaga

La plantilla del Málaga CF Femenino ha iniciado la pretemporada con la realización hoy viernes, 31 de julio, de los reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Club; un paso imprescindible para evaluar el estado de salud de las futbolistas antes del comienzo de la rutina deportiva.

A lo largo de la jornada, las jugadoras han completado un exhaustivo protocolo de valoración médica realizado por el doctor Enrique Puche, especialista en Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga, mientras que las analíticas han sido llevadas a cabo por Lidia Alcázar, del equipo de Laboratorio del Hospital. Este procedimiento permite evaluar el estado de salud de cada futbolista y garantizar que puedan afrontar la nueva temporada con las máximas garantías desde el punto de vista físico y asistencial.

Reconocimientos médicos

Los reconocimientos incluyen anamnesis y exploración física, analítica completa, valoración cardiológica con electrocardiograma y ecocardiograma, pruebas de imagen y estudios funcionales, así como aquellas exploraciones específicas que cada deportista precise en función de sus antecedentes o necesidades.

Este proceso permite detectar de forma precoz posibles factores de riesgo, valorar el estado físico de cada jugadora y establecer una referencia clínica que facilitará el seguimiento médico durante toda la temporada.

Hospital Quirónsalud Málaga / L.O

El Dr. Enrique Puche, especialista en Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga, explica que “los reconocimientos médicos de pretemporada constituyen una herramienta fundamental para conocer el estado de salud de las deportistas antes del inicio de la competición. No sólo nos permiten detectar de forma precoz posibles factores de riesgo o patologías que requieran seguimiento, sino también establecer una valoración de referencia que facilite el control de la evolución de cada jugadora a lo largo de la temporada”.

Asimismo, añade que “la valoración cardiológica es una parte esencial de este proceso, ya que contribuye a garantizar una práctica deportiva segura y adaptada a las características de cada futbolista. Nuestro objetivo es que todas ellas puedan comenzar la temporada con las máximas garantías desde el punto de vista médico”.

Atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación

Como proveedor médico oficial del Málaga CF, el Hospital Quirónsalud Málaga acompaña tanto al primer equipo masculino como al femenino durante toda la temporada, ofreciendo una atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de lesiones, gracias a la coordinación de especialistas en cardiología, traumatología, radiología, y otras áreas implicadas en la salud del deportista.

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o el Málaga CF como Hospital Proveedor Médico Oficial.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.