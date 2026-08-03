Mango Teen llega a El Ingenio con un nuevo espacio dedicado a la moda adolescente

El Centro Comercial El Ingenio continúa reforzando su oferta comercial con la incorporación de Mango Teen, la línea de Mango especializada en moda para adolescentes. La nueva tienda, con una superficie de más de 300 metros cuadrados, ofrece una amplia selección de prendas y complementos diseñados para un público joven, consolidando la apuesta del centro por incorporar marcas adaptadas a todos los perfiles de clientes.

Con esta apertura, El Ingenio sigue ampliando su propuesta en el segmento de la moda, incorporando una enseña que combina las últimas tendencias con la calidad y el estilo característicos de Mango. La llegada de Mango Teen supone un nuevo atractivo para las familias que visitan el centro comercial, completando la oferta de una de las marcas de referencia del sector textil.

Mango Teen / Blanca Morente

La apertura de Mango Teen se suma a otras incorporaciones recientes, como Aromas Artesanales, que ha reforzado la oferta comercial del centro con su propuesta especializada en perfumería, cosmética y cuidado personal.

El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y renovación con la vista puesta en su futura ampliación, un proyecto que permitirá incrementar la superficie comercial y seguir incorporando nuevas firmas y servicios. En los últimos meses, el centro ha experimentado una importante evolución con la llegada de nuevos operadores, la renovación de varios establecimientos y la modernización de diferentes espacios, reafirmando su compromiso por ofrecer una experiencia de compra cada vez más completa, moderna y atractiva para los visitantes de la Axarquía.