Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seis mujeres desahuciadas en Málaga piden ayudaPrevisiones de récord en los subtropicales axárquicosDenuncian la dispersión de una colonia de gatos en RondaFichajes para la temporada 26/27 en el UnicajaLago Club, la piscina de interior de la Costa del SolElisa Pérez de Siles deja la políticaFunes, pregonero de la Feria de MálagaEl terral en Málaga
instagramlinkedin

Cultura

Siete entidades sociales optan ya al programa ‘Se Busca ONG’ de APECOM

La asociación impulsará durante un año la comunicación de la entidad seleccionada

CARTEL

CARTEL / Blanca Morente

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Blanca Morente

Blanca Morente

Málaga

La Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (APECOM), a través de su Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, ha puesto en marcha el ‘I Concurso Provincial de Apoyo a ONG y Asociaciones Sociales de Málaga’, una iniciativa que permitirá a una entidad social de la provincia recibir durante un año asesoramiento y apoyo profesional en comunicación, marketing, publicidad y diseño.

Con el claim ‘Se Busca ONG’ y bajo el lema ‘Porque una buena causa también merece ser escuchada’, esta convocatoria nace con el objetivo de fortalecer la visibilidad y el impacto de aquellas organizaciones que desarrollan una labor social relevante, pero que no cuentan con los recursos necesarios para comunicarla de forma estratégica y eficaz.

La entidad seleccionada tendrá acceso al conocimiento y la experiencia de empresas y profesionales asociados a APECOM, que pondrán a su disposición servicios de consultoría en comunicación y marketing, diseño gráfico, creatividad, apoyo en redes sociales, soportes publicitarios, orientación en campañas de sensibilización, desarrollo de materiales corporativos y formación básica en comunicación.

Este acompañamiento permitirá a la organización ganadora mejorar la manera en la que transmite su actividad, conectar con nuevos públicos, reforzar su identidad y dar una mayor visibilidad al impacto social que genera en la provincia de Málaga.

Podrán participar asociaciones, fundaciones, ONG y entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la provincia de Málaga y que no dispongan de un departamento propio de comunicación, marketing, publicidad o diseño. Además, deberán acreditar una necesidad real de apoyo en estas áreas y presentar su candidatura mediante un vídeo en formato vertical para redes sociales.

En este vídeo, las entidades participantes deberán explicar su misión, el impacto social de su trabajo, sus principales necesidades de comunicación y las razones por las que desean formar parte del programa impulsado por APECOM.

Las propuestas serán evaluadas por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de APECOM atendiendo a criterios como el impacto social de la entidad, la relevancia de su labor, la necesidad de apoyo en comunicación y el potencial de crecimiento que podría alcanzar gracias al acompañamiento recibido.

Con esta iniciativa, APECOM refuerza su compromiso con el tejido social de la provincia y pone el valor de la comunicación al servicio de quienes trabajan cada día para mejorar la vida de las personas.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, siete entidades sociales de distintos ámbitos han presentado su candidatura: la Asociación San Vicente de Paúl-ASVIPUL; la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de Andalucía; Fundación Harena; Asociación ALAS; Asociación ASIMÁS; Asociación Dyar, Descubrir y Aprender; y Más Allá de un Cuerpo. El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de agosto de 2026 a las 23:59 horas y las organizaciones interesadas podrán presentar su candidatura a través de la página web de APECOM.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
  2. Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: 'Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas
  3. El Torcal de Antequera volverá a tener camping
  4. El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedregalejo: “No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”
  5. Decoración, complementos y artesanía desde un euro: así es el mercadillo costero de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas
  6. Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja
  7. Málaga da el primer paso para construir 7.339 nuevas viviendas en la Vega de Campanillas, con más de 4.000 VPO
  8. El Unicaja ultima la plantilla con la llegada de un pívot 'bicho' que suba el techo competitivo

Siete entidades sociales optan ya al programa ‘Se Busca ONG’ de APECOM

Siete entidades sociales optan ya al programa ‘Se Busca ONG’ de APECOM

Investigadores de Málaga descubren cómo el calostro de la leche materna puede trasladar defensas al bebé

Investigadores de Málaga descubren cómo el calostro de la leche materna puede trasladar defensas al bebé

Elisa Pérez de Siles abandona la política y deja el Ayuntamiento de Málaga

Trump crea un servicio de alertas para sus publicaciones de Truth Social que vende a inversores por 100.000 dólares al mes

Trump crea un servicio de alertas para sus publicaciones de Truth Social que vende a inversores por 100.000 dólares al mes

De la Torre agradece a Pérez de Siles su "trabajo inmenso" y confía la portavocía a Casero por su manejo de la vivienda

De la Torre agradece a Pérez de Siles su "trabajo inmenso" y confía la portavocía a Casero por su manejo de la vivienda

Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria del Málaga CF: precio de las entradas y fechas de compra

Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria del Málaga CF: precio de las entradas y fechas de compra

Una inversión de 150 millones de euros en Puerto Banús levantará un nuevo complejo de viviendas de alta gama

Una inversión de 150 millones de euros en Puerto Banús levantará un nuevo complejo de viviendas de alta gama

La etología dice que los gatos que meten la pata en el agua antes de beber no lo hacen para jugar, sino por instinto

La etología dice que los gatos que meten la pata en el agua antes de beber no lo hacen para jugar, sino por instinto
Tracking Pixel Contents