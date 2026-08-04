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Salud

Trops Málaga Balonmano inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en Quirónsalud Málaga

Los jugadores se están sometiendo a un chequeo médico deportivo con pruebas cardiológicas y análisis clínicos

Reconocimientos Trops Málaga Balonmano Pablo Quintero

Reconocimientos Trops Málaga Balonmano Pablo Quintero / Blanca Morente

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Blanca Morente

Blanca Morente

Málaga

Arranca la actividad para los jugadores del Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga), quienes han comenzado a someterse a los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, su servicio médico oficial.

Los jugadores se incorporan a la disciplina deportiva con esta puesta a punto mediante un chequeo médico deportivo completo, con análisis clínicos, exploraciones radiológicas y cardiológicas. El examen médico incluye una evaluación integral con anamnesis clínica, exploración física, electrocardiograma en reposo, ecocardiografía y una ergometría o prueba de esfuerzo.

El Hospital Quirónsalud Málaga cuida la salud de los jugadores del Trops Málaga Balonmano en su puesta a punto para que compitan con todas las garantías sanitarias. El máximo representante masculino de esta disciplina en la ciudad cuenta con un acuerdo con el Hospital por el que este presta los servicios médicos del club y vela por la salud de sus jugadores durante la temporada.

Reconocimientos Trops Málaga Balonmano Hugo Guerrero

Reconocimientos Trops Málaga Balonmano Hugo Guerrero / Blanca Morente

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, el Málaga CF y el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) como Hospital Proveedor Médico Oficial.

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