Salud
Trops Málaga Balonmano inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en Quirónsalud Málaga
Los jugadores se están sometiendo a un chequeo médico deportivo con pruebas cardiológicas y análisis clínicos
Arranca la actividad para los jugadores del Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga), quienes han comenzado a someterse a los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, su servicio médico oficial.
Los jugadores se incorporan a la disciplina deportiva con esta puesta a punto mediante un chequeo médico deportivo completo, con análisis clínicos, exploraciones radiológicas y cardiológicas. El examen médico incluye una evaluación integral con anamnesis clínica, exploración física, electrocardiograma en reposo, ecocardiografía y una ergometría o prueba de esfuerzo.
El Hospital Quirónsalud Málaga cuida la salud de los jugadores del Trops Málaga Balonmano en su puesta a punto para que compitan con todas las garantías sanitarias. El máximo representante masculino de esta disciplina en la ciudad cuenta con un acuerdo con el Hospital por el que este presta los servicios médicos del club y vela por la salud de sus jugadores durante la temporada.
El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, el Málaga CF y el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) como Hospital Proveedor Médico Oficial.
La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.
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