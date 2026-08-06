Ocio
La artesanía se consolida como uno de los grandes atractivos del Sunset Market de La Cala Resort
La segunda edición reunirá el sábado 8 de agosto una nueva selección de creadores con piezas pintadas a mano, trabajos en crochet, joyería, moda, complementos, bienestar y gastronomía
La artesanía consolida su protagonismo en la agenda de verano de La Cala Resort con la segunda edición del Sunset Market, que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto en The Clubhouse. La cita, abierta al público, reunirá una nueva selección de creadores, diseñadores y marcas en torno a las piezas únicas, la moda, la gastronomía, el bienestar y la música en directo al atardecer.
El evento se desarrollará de 18:00 a 23:00 horas y volverá a transformar The Clubhouse en un punto de encuentro para descubrir nuevas firmas, acercarse a diferentes procesos creativos y disfrutar de una propuesta cultural y de ocio pensada para todos los públicos.
Tras su primera cita de julio, el mercado regresa con una selección renovada y con la artesanía como uno de sus principales atractivos. Piezas modeladas y pintadas una a una, bolsos tejidos a crochet, textiles confeccionados en ediciones limitadas, joyas artesanales y objetos creados con piedras naturales formarán parte de un recorrido que pone en valor el tiempo, la técnica y la creatividad que hay detrás de cada producto.
Oficios, diseño y piezas hechas a mano
El mercado reunirá una cuidada selección de artesanos, diseñadores, creadores y marcas emergentes procedentes de distintos puntos de la Costa del Sol. La propuesta dará forma a un recorrido en el que convivirán accesorios, joyería, moda femenina, decoración, gastronomía y bienestar.
Entre las firmas participantes estarán Rosario Orantes Tocados y Complementos, con tocados y adornos pensados para aportar un toque singular a estilismos de ocasión; Ánima Bohème, con prendas de inspiración boho confeccionadas con tejidos artesanales; y Slow Soul Handmade, con bolsos playeros, tote bags, neceseres y kimonos realizados en ediciones limitadas.
La moda femenina estará representada por Cliché, con prendas de inspiración contemporánea; 13Pipo’s, con colecciones limitadas de moda casual, versátil y con detalles diferentes; y Quiérete Muxo by Esenzia, con ropa de tejidos naturales, bolsos y joyería concebidos para disfrutar de lo sencillo.
En el ámbito de la creación artesanal participarán Balou by MM, con bolsos y accesorios de crochet tejidos completamente a mano; Rosioran, con joyas de resina y porcelana modeladas y pintadas una a una; y Lina Solecillo, con pendientes y pulseras inspirados en la cultura, los paisajes y el estilo de vida español.
También estarán presentes Villefort Store, con pendientes, collares y anillos elaborados y diseñados para destacar por su individualidad; KANUI, con joyería de piedras naturales, cristales y objetos vinculados a los rituales de bienestar; y Faros del Alma, con faros solares decorados con piedras naturales y otros artículos realizados con minerales.
El bienestar tendrá su propio espacio con Irene Onaste, que acercará al público elementos y experiencias relacionados con el equilibrio energético y la conexión personal.
La oferta gastronómica llegará de la mano de Brigadeirice by Maksi Carvalho, con una propuesta dulce de inspiración brasileña; Rosa Nature, con granolas artesanales elaboradas en pequeños lotes y con ingredientes naturales; y Claudiafiestasmarbella, con especialidades dulces pensadas para celebraciones y eventos.
Un plan cultural al atardecer
La Cala Resort propone así un nuevo plan al atardecer en The Clubhouse, con música en directo, actividades para diferentes edades, una oferta gastronómica dulce y salada y una selección de bebidas y cócteles en un ambiente relajado, abierto a todos y pensado para disfrutar en familia o con amigos.
Una cita en la que detenerse, conocer las historias y los procesos creativos que hay detrás de cada marca y descubrir productos únicos, originales y elaborados con atención al detalle en un entorno cuidado y con sello propio.
Toda la información sobre el evento y la programación completa puede consultarse en la página web de La Cala Resort.
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