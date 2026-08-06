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La artesanía se consolida como uno de los grandes atractivos del Sunset Market de La Cala Resort

La segunda edición reunirá el sábado 8 de agosto una nueva selección de creadores con piezas pintadas a mano, trabajos en crochet, joyería, moda, complementos, bienestar y gastronomía

SunsetMarket A3

SunsetMarket A3 / Blanca Morente

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Blanca Morente

Blanca Morente

Málaga

La artesanía consolida su protagonismo en la agenda de verano de La Cala Resort con la segunda edición del Sunset Market, que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto en The Clubhouse. La cita, abierta al público, reunirá una nueva selección de creadores, diseñadores y marcas en torno a las piezas únicas, la moda, la gastronomía, el bienestar y la música en directo al atardecer.

El evento se desarrollará de 18:00 a 23:00 horas y volverá a transformar The Clubhouse en un punto de encuentro para descubrir nuevas firmas, acercarse a diferentes procesos creativos y disfrutar de una propuesta cultural y de ocio pensada para todos los públicos.

Tras su primera cita de julio, el mercado regresa con una selección renovada y con la artesanía como uno de sus principales atractivos. Piezas modeladas y pintadas una a una, bolsos tejidos a crochet, textiles confeccionados en ediciones limitadas, joyas artesanales y objetos creados con piedras naturales formarán parte de un recorrido que pone en valor el tiempo, la técnica y la creatividad que hay detrás de cada producto.

Oficios, diseño y piezas hechas a mano

El mercado reunirá una cuidada selección de artesanos, diseñadores, creadores y marcas emergentes procedentes de distintos puntos de la Costa del Sol. La propuesta dará forma a un recorrido en el que convivirán accesorios, joyería, moda femenina, decoración, gastronomía y bienestar.

Entre las firmas participantes estarán Rosario Orantes Tocados y Complementos, con tocados y adornos pensados para aportar un toque singular a estilismos de ocasión; Ánima Bohème, con prendas de inspiración boho confeccionadas con tejidos artesanales; y Slow Soul Handmade, con bolsos playeros, tote bags, neceseres y kimonos realizados en ediciones limitadas.

La moda femenina estará representada por Cliché, con prendas de inspiración contemporánea; 13Pipo’s, con colecciones limitadas de moda casual, versátil y con detalles diferentes; y Quiérete Muxo by Esenzia, con ropa de tejidos naturales, bolsos y joyería concebidos para disfrutar de lo sencillo.

En el ámbito de la creación artesanal participarán Balou by MM, con bolsos y accesorios de crochet tejidos completamente a mano; Rosioran, con joyas de resina y porcelana modeladas y pintadas una a una; y Lina Solecillo, con pendientes y pulseras inspirados en la cultura, los paisajes y el estilo de vida español.

También estarán presentes Villefort Store, con pendientes, collares y anillos elaborados y diseñados para destacar por su individualidad; KANUI, con joyería de piedras naturales, cristales y objetos vinculados a los rituales de bienestar; y Faros del Alma, con faros solares decorados con piedras naturales y otros artículos realizados con minerales.

El bienestar tendrá su propio espacio con Irene Onaste, que acercará al público elementos y experiencias relacionados con el equilibrio energético y la conexión personal.

La oferta gastronómica llegará de la mano de Brigadeirice by Maksi Carvalho, con una propuesta dulce de inspiración brasileña; Rosa Nature, con granolas artesanales elaboradas en pequeños lotes y con ingredientes naturales; y Claudiafiestasmarbella, con especialidades dulces pensadas para celebraciones y eventos.

Un plan cultural al atardecer

La Cala Resort propone así un nuevo plan al atardecer en The Clubhouse, con música en directo, actividades para diferentes edades, una oferta gastronómica dulce y salada y una selección de bebidas y cócteles en un ambiente relajado, abierto a todos y pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Una cita en la que detenerse, conocer las historias y los procesos creativos que hay detrás de cada marca y descubrir productos únicos, originales y elaborados con atención al detalle en un entorno cuidado y con sello propio.

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Toda la información sobre el evento y la programación completa puede consultarse en la página web de La Cala Resort.

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