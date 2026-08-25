La caseta La Espiga distingue por primera vez a tres de sus fundadores con la Espiga de Oro en la Feria de Málaga

La caseta La Espiga vivió el último sábado de Feria uno de los momentos más especiales de la celebración de su 50 aniversario con la entrega de la Espiga de Oro 2026 a Maty Soriano, José Luis Piédrola y Lola Romero.

Por primera vez en la historia de La Espiga, tres espigueros recibieron conjuntamente su máxima distinción. Un nombramiento excepcional con motivo del medio siglo de vida de la caseta y con el que se ha querido reconocer a los tres únicos miembros de aquel grupo que creó La Espiga hace 50 años que continúan formando parte activa de ella en la actualidad.

La entrega de la Espiga de Oro constituye cada año uno de los actos centrales de la caseta durante la Feria de Málaga y, en esta ocasión, adquirió un significado especialmente emotivo al coincidir con el aniversario. La Espiga, considerada la caseta familiar más antigua de la Feria de Málaga, está celebrando durante 2026 sus cinco décadas de historia con diferentes actividades y reconocimientos.

El acto contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Fiestas, Teresa Porras; la concejala de Cultura, Mariana Pineda, y la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, que acompañaron a los miembros de La Espiga y a las familias de los homenajeados.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la presentación de los tres nuevos Espigas de Oro. María Piédrola, presidenta de La Espiga y Rocío Gaspar, ambas hijas de los homenajeados, fueron las encargadas de realizar un breve perfil de cada uno de ellos en nombre de sus hermanos, hijos y nietos y del resto de miembros de La Espiga.

“Hoy vamos a ejercer de hijas orgullosas”, señalaron antes de recordar la trayectoria de Maty Soriano, José Luis Piédrola y Lola Romero y, especialmente, el legado que han transmitido a las siguientes generaciones. Un legado marcado por el amor por Málaga, por su Feria, por sus tradiciones y por una caseta que durante cinco décadas ha mantenido intacto su carácter familiar.

Los tres homenajeados subieron al escenario y tomaron la palabra, sucesivamente, José Luis Piédrola, Maty Soriano y Lola Romero. Los tres agradecieron emocionados el reconocimiento y recordaron algunos de los momentos vividos durante estos 50 años de historia compartida.

Especialmente emotivas fueron las palabras de Lola Romero, que quiso dedicar su Espiga de Oro a su marido, Chomé y sus cuñados, Pedro Gaspar y Mari Carmen Anglada y a sus nietos, representantes de esas nuevas generaciones que recogen ahora el testigo con el deseo de que La Espiga siga formando parte de la Feria de Málaga durante, al menos, otros cincuenta años.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, fueron los encargados de entregar las tres Espigas de Oro, primero a José Luis Piédrola, posteriormente a Maty Soriano y finalmente a Lola Romero.

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La ceremonia terminó con una gran foto de familia junto a los homenajeados, sus hijos y nietos, miembros de La Espiga y los representantes municipales. Francisco de la Torre cerró el acto con unas palabras dirigidas a los tres Espigas de Oro y a una caseta que cumple medio siglo formando parte de la historia de la Feria de Málaga.