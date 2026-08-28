La Fundación IDILIQ destacará la fuerza de la acción colectiva en su Gala anual ‘Mas Fuertes, Juntos’

La unión, el compromiso y la solidaridad serán los grandes protagonistas de la Gala "Más Fuertes, Juntos", que la Fundación IDILIQ celebrará el próximo 17 de septiembre a las 19,30h en Safari Restaurant, ubicado en Wyndham Costa del Sol.

Un tradicional encuentro que se ha convertido en una cita de referencia en el ámbito social y empresarial de la provincia, y que este año quiere reconocer el esfuerzo colectivo. Personas que, con gestos cotidianos y trabajo constante, demuestran que la fortaleza de una sociedad no se mide únicamente por sus recursos, sino también por su capacidad de ayudarse y avanzar unida.

Por ello, los asistentes a la velada serán mucho más que invitados: el reflejo de una comunidad que demuestra cada día que los mayores desafíos se afrontan mejor cuando existe unión, apoyo mutuo y una red de personas dispuestas a tender la mano.

Una filosofía que inspirará cada rincón de la gala y que reflejará estos valores en todos sus detalles, desde su puesta en escena hasta los mensajes y testimonios que formarán parte de la noche. Un espacio para poner en valor los lazos que nos unen y reconocer a quienes, con su tiempo y entrega, hacen posible el cambio.

Desde la creación de la Fundación IDILIQ en 1999, fruto del compromiso social de su fundador, Roy Peires, detrás de cada proyecto e iniciativa solidaria siempre ha existido la certeza de que cuando las personas se unen alrededor de un propósito común son capaces de inspirar, transformar y construir un futuro mejor para todos. Porque hay logros que solo son posibles cuando se construyen en equipo.

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