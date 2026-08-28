Evento
La Fundación IDILIQ destacará la fuerza de la acción colectiva en su Gala anual ‘Mas Fuertes, Juntos’
La Fundación IDILIQ celebrará su gala anual el 17 de septiembre en Wyndham Costa del Sol para reconocer el esfuerzo colectivo y la solidaridad comunitaria
La unión, el compromiso y la solidaridad serán los grandes protagonistas de la Gala "Más Fuertes, Juntos", que la Fundación IDILIQ celebrará el próximo 17 de septiembre a las 19,30h en Safari Restaurant, ubicado en Wyndham Costa del Sol.
Un tradicional encuentro que se ha convertido en una cita de referencia en el ámbito social y empresarial de la provincia, y que este año quiere reconocer el esfuerzo colectivo. Personas que, con gestos cotidianos y trabajo constante, demuestran que la fortaleza de una sociedad no se mide únicamente por sus recursos, sino también por su capacidad de ayudarse y avanzar unida.
Por ello, los asistentes a la velada serán mucho más que invitados: el reflejo de una comunidad que demuestra cada día que los mayores desafíos se afrontan mejor cuando existe unión, apoyo mutuo y una red de personas dispuestas a tender la mano.
Una filosofía que inspirará cada rincón de la gala y que reflejará estos valores en todos sus detalles, desde su puesta en escena hasta los mensajes y testimonios que formarán parte de la noche. Un espacio para poner en valor los lazos que nos unen y reconocer a quienes, con su tiempo y entrega, hacen posible el cambio.
Desde la creación de la Fundación IDILIQ en 1999, fruto del compromiso social de su fundador, Roy Peires, detrás de cada proyecto e iniciativa solidaria siempre ha existido la certeza de que cuando las personas se unen alrededor de un propósito común son capaces de inspirar, transformar y construir un futuro mejor para todos. Porque hay logros que solo son posibles cuando se construyen en equipo.
¡Juntos somos más fuertes!
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