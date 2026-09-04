De Central Park a Mijas: Pickle Pro Tour convierte el Nuevo Parque en una gran fiesta del pickleball
El Costa del Sol - Mijas Open transformará este espacio durante tres días son 16 pistas de competición, una gran pista central y un espacio de iniciación abierto al público
El Cervezas Victoria Pickle Pro Tour volverá a apostar por un escenario singular para celebrar, del 11 al 13 de septiembre, el Costa del Sol - Mijas Open, quinta y penúltima prueba de la temporada 2026. Durante tres días, el Nuevo Parque de Mijas emulará la filosofía que ha convertido al pickleball en todo un fenómeno en Central Park, donde sus pistas se han consolidado como un punto de encuentro para miles de jugadores y aficionados en pleno corazón de Nueva York.
Salvando las distancias entre ambos escenarios, el concepto será similar, teniendo el objetivo claro de llevar el pickleball a un gran espacio abierto, integrarlo en la vida del parque y convertirlo en un punto de encuentro no solo para quienes compiten, sino también para aficionados, vecinos y visitantes que quieran acercarse a este deporte. Para ello, el Costa del Sol - Mijas Open contará con 16 pistas de competición funcionando de forma simultánea, además de una gran pista central que acogerá las finales de numerosas categorías y una pista de iniciación abierta al público, para que quienes todavía no conocen el pickleball puedan descubrirlo y probarlo por primera vez.
Cerca de 300 jugadores y 600 inscripciones
La llegada del Pickle Pro Tour a Mijas estará acompañada además por unas cifras que vuelven a demostrar el crecimiento del circuito durante esta temporada. El torneo reunirá a cerca de 300 jugadores y alrededor de 600 inscripciones entre sus diferentes categorías y modalidades. Precisamente la convivencia entre deporte y ciudad es uno de los elementos que han convertido las pistas de Central Park en uno de los escaparates internacionales del pickleball, y durante unos días, Mijas recogerá esa misma filosofía y la trasladará a la Costa del Sol de la mano del Pickle Pro Tour.
Una nueva sede singular para el Pickle Pro Tour
La apuesta por el Nuevo Parque de Mijas da continuidad a una de las señas de identidad del Pickle Pro Tour, Circuito Nacional de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis, llevar el deporte más allá de las instalaciones convencionales y buscar escenarios capaces de generar impacto deportivo, turístico y mediático en cada destino.
En sus dos últimas pruebas, el circuito ha demostrado ampliamente esta apuesta. En junio, el Madrid Open trasladó sus partidos decisivos a la Plaza de España de Madrid, convirtiendo uno de los lugares más reconocibles de la capital en la pista central del pickleball español. Apenas semanas después, el A Coruña Open volvió a romper moldes con la instalación en la zona de baños de El Parrote de la primera pista flotante de pickleball del mundo, construida directamente sobre el mar y convertida durante el torneo en una de las imágenes más reconocibles de la temporada.
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