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Las Fiestas de la Victoria reúnen a más de 10.500 personas en distintos espacios de la ciudad

Del 3 al 6 de septiembre se han celebrado las Fiestas de la Victoria, una iniciativa de Cervezas Victoria junto con el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, en espacios emblemáticos de la ciudad como son la Fábrica Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros y el Parque San Rafael

Evento Cervezas Victoria

Evento Cervezas Victoria / Blanca Morente

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Blanca Morente

Blanca Morente

Málaga

Las Fiestas de la Victoria han reunido a más de 10.500 personas, gracias a una programación de distintas actividades diseñadas para celebrar la cultura y ensalzar nuestras tradiciones en vísperas de la festividad de la Victoria.

Estas fiestas se han celebrado del 3 al 6 de septiembre en la Fábrica Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta y el Parque San Rafael.

Durante las cuatro jornadas, las fiestas combinaron grandes conciertos, propuestas de música emergente, sesiones de DJs, flamenco, copla, folclore, artesanía y actividades vinculadas a las tradiciones locales, destacando un taller de biznagas o exposición de jábegas como símbolos de nuestra ciudad. Una programación que ha permitido la convivencia de las distintas generaciones y públicos para disfrutar de las expresiones más malagueñas.

Fábrica Victoria: apertura de las fiestas y taller de biznagas

La Fábrica Victoria fue el punto de partida de las fiestas el pasado jueves 3 de septiembre con la actuación de Besmaya, una cita que reafirmaba el compromiso de estas fiestas con la música en directo. Además, se dispuso de un mercado artesanal, con propuestas de Oceánica, Ana Lanas y Ayla Atelier, inspirados en la ciudad.

El espacio volvió a acoger el domingo 6 de septiembre un taller de biznagas, una actividad que permitió conocer el origen, la historia y el proceso de elaboración de uno de los símbolos más reconocibles de Málaga. La propuesta incluyó una visita a la fábrica para conocer el proceso de elaboración de los distintos estilos de cerveza Victoria y museo, además de una posterior cata de cervezas.

La Térmica: una noche dedicada a la música

El viernes 4 de septiembre, La Térmica se convirtió en uno de los principales escenarios musicales de las fiestas, con una programación que combinó las actuaciones de Sike, Victorias, Carlos Sadness y Alizzz DJ Set, mientras que en el otro escenario actuaron Felipe DJ, Nur Nur y M.E.M.O.

Además, los más de 2.800 asistentes pudieron disfrutar de un mercado artesanal malagueño y un encuentro cultural dedicado a la jábega y los jabegotes, que acercaron al público esta tradición vinculada a la pesca, el cante y estilo de vida de los malagueños.

Plaza de Toros: cuatro generaciones de música malagueña

El sábado 5 de septiembre, la Plaza de Toros de La Malagueta fue el plato fuerte de las Fiestas de la Victoria, con un cartel que reunió a cuatro artistas malagueños de distintas generaciones.

JavyPablo fueron los encargados de inaugurar la jornada a las 18.30 horas, con su propuesta de pop y letras cercanas, seguido de Tabletom y María Peláe. El broche final de la jornada lo puso el concierto del cantautor malagueños El Kanka.

Plaza de Toros 168

Plaza de Toros 168 / Blanca Morente

Parque San Rafael: una gran verbena para celebrar las tradiciones malagueñas

El domingo 6 de septiembre, el Parque San Rafael fue el escenario de la verbena popular de acceso libre y gratuito, siendo el espacio más participativo y cercano de las Fiestas de la Victoria. La jornada recorrió diferentes expresiones de la cultura popular malagueña con actuaciones de distintos grupos como Grupo Socio Cultural Solera, la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro, María Oliva, Lidia Gómez, Raquel Framit y el Grupo Esencia y Compás, que amenizaron la verbena hasta la tarde.

A partir de las 18.00 horas, el colectivo local Recreo tomó el relevo con una programación de DJs que clausuró la celebración.

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Con esta primera edición, las Fiestas de la Victoria buscan convertirse en una de las citas más destacadas del calendario cultural malagueño y que cada año evolucione y se sumen a la programación más actividades que potencien el carácter popular de las fiestas, acercándolas a una Málaga contemporánea y abierta.

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