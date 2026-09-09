HCP celebra 40 años de trayectoria y presenta su nueva imagen que simboliza el inicio de nueva etapa

HCP Architecture & Engineering celebró ayer su 40 aniversario en Candado Beach, Málaga, en un encuentro que reunió a clientes, colaboradores, empleados, amigos y personas que han formado parte de la historia de la compañía a lo largo de estas cuatro décadas.

La celebración sirvió también como escenario para presentar oficialmente la nueva identidad de marca de HCP, un hito que marca el inicio de una nueva etapa para la compañía y que refleja su evolución como organización multidisciplinar, internacional y preparada para afrontar los retos del futuro.

La noche se planteó como un recorrido por la historia de HCP: desde sus primeros años y la evolución de la profesión, hasta el crecimiento de la compañía, su internacionalización y la incorporación de nuevas generaciones al proyecto iniciado hace cuatro décadas.

40 años de una historia construida por personas

El acto comenzó con una bienvenida a todos los asistentes y un recorrido por los principales momentos que han definido la trayectoria de HCP desde su fundación.

Alejandro Pérez, socio fundador de HCP, fue el encargado de recordar los orígenes del estudio y compartir algunos de los momentos y personas que han acompañado a la compañía durante estos 40 años.

Desde aquellos primeros proyectos desarrollados con herramientas de dibujo técnico hasta la incorporación progresiva del diseño asistido por ordenador y las nuevas tecnologías que hoy están transformando el sector, la historia de HCP ha evolucionado al mismo ritmo que la profesión.

A lo largo de estas cuatro décadas, la compañía ha vivido también algunos de los momentos más complejos del sector y ha sabido adaptarse a los cambios, encontrando nuevas oportunidades para crecer y ampliar su actividad. La internacionalización supuso uno de los grandes hitos de este recorrido, permitiendo a HCP desarrollar su experiencia más allá de España y consolidar una visión cada vez más global.

La celebración quiso poner especialmente en valor a las personas que han hecho posible esta evolución.

Durante el acto participaron también José Luis Moreno y Mario Romero, socios de HCP y ejemplo de una trayectoria profesional construida dentro de la propia compañía. Ambos comenzaron su camino en el estudio como jóvenes profesionales y, con el paso de los años, se han convertido en socios de una organización que entiende el esfuerzo, el compromiso y el talento como parte fundamental de su crecimiento.

Un reconocimiento a quienes han acompañado el camino

El aniversario fue también una oportunidad para agradecer públicamente la confianza de algunos de los clientes que mantienen una relación histórica con HCP.

Grupo Cuevas, Prasa, Monthisa, Vimpyca y Kronos recibieron durante el acto un reconocimiento conmemorativo por haber formado parte de la trayectoria de la compañía y por la confianza depositada en HCP a lo largo de diferentes etapas y proyectos.

Un gesto simbólico con el que la firma quiso poner en valor una idea que ha acompañado toda su historia: los proyectos y las empresas se construyen también a través de las relaciones que mantienen con las personas y organizaciones que las acompañan en el camino.

Una nueva identidad para expresar una arquitectura capaz

El momento central de la noche llegó con la presentación de la nueva identidad de marca de HCP.

Tras un recorrido audiovisual por la historia de la compañía, el espacio quedó completamente a oscuras antes de revelar la nueva identidad. La presentación marcó visualmente el paso entre la historia y el futuro: al aparecer la nueva marca, la iluminación del espacio se transformó para incorporar los nuevos códigos cromáticos de HCP, reforzando la sensación de que comenzaba una nueva etapa.

La nueva identidad parte de una idea central: la arquitectura capaz.

Una forma de entender la arquitectura desde su capacidad real para afrontar y resolver proyectos complejos mediante la integración de conocimiento, criterio técnico, experiencia, estructura y una visión global.

Este concepto responde a la evolución de HCP como una organización multidisciplinar, internacional y en constante crecimiento. La nueva marca busca expresar esa realidad a través de un sistema visual más sólido, flexible y preparado para acompañar las diferentes áreas, escalas y contextos en los que trabaja la compañía.

Uno de los principios que articula la nueva identidad es la lógica de la suma.

En HCP, sumar no significa simplemente incorporar capacidades, sino hacer que disciplinas, personas, experiencia y conocimiento trabajen conjuntamente bajo una misma estructura.

Esta idea se refleja también en el nuevo sistema de marca, en el que HCP actúa como una identidad común capaz de integrar sus diferentes áreas de especialización —Architecture, Engineering y Urban Planning — dentro de una estructura coherente y reconocible.

El símbolo plus (+) adquiere, en este contexto, un significado que va más allá de lo gráfico: representa la integración, la colaboración, la conexión y el crecimiento. Una síntesis visual de la manera en la que HCP entiende su propio trabajo: la suma de equipo, experiencia, disciplinas y futuro.

La nueva identidad incorpora además un sistema cromático de alta intensidad, concebido para aportar energía, diferenciación y presencia a la marca. El color se convierte así en un recurso estratégico para organizar las distintas áreas de la compañía y reforzar la capacidad de adaptación del sistema a diferentes soportes y contextos.

En conjunto, la nueva identidad proyecta una marca precisa, solvente y contemporánea. Una identidad capaz de transmitir la experiencia y el rigor acumulados durante 40 años y, al mismo tiempo, de acompañar el crecimiento futuro de una organización preparada para seguir evolucionando.

El relevo generacional y los próximos 40 años

Tras la presentación de la nueva identidad, representantes de la nueva generación vinculada a HCP tomaron la palabra para reflexionar sobre la responsabilidad de continuar el proyecto iniciado por sus predecesores y sobre el significado de este momento para el futuro de la compañía.

La presentación de la nueva marca representa, en este sentido, mucho más que un cambio visual. Supone un hito dentro de la evolución de HCP y el comienzo de una etapa en la que las nuevas generaciones tendrán un papel protagonista en el desarrollo futuro del proyecto.

La compañía afronta así los próximos años manteniendo el vínculo con los principios que han definido su trayectoria, pero con una identidad preparada para expresar quién es HCP hoy y hacia dónde quiere seguir creciendo.

Porque crecer no significa perder la esencia, sino encontrar nuevas formas de expresarla.

Celebrar lo construido y mirar hacia adelante

La noche concluyó con uno de los momentos más simbólicos de la celebración.

Los asistentes fueron invitados a abrir los sobres que habían recibido a su llegada. Todos ellos contenían un mismo mensaje:

“Gracias por acompañarnos estos 40 años.”

En algunos casos, el mensaje invitaba además a brindar juntos por los próximos 40 años, como símbolo de una celebración que no quiso limitarse a mirar hacia atrás.

El evento cerró con una fotografía de familia y un cóctel frente al mar, dando paso a una celebración compartida entre quienes han formado parte de la historia de HCP y quienes acompañarán a la compañía en los próximos capítulos de su trayectoria.

Después de cuatro décadas de evolución, crecimiento y transformación, HCP abre así una nueva etapa.

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