El Hospital HM Santa Elena refuerza su excelencia asistencial con un nuevo equipo de neurocirugía especializado en técnicas avanzadas y mínimamente invasivas

El Hospital Internacional HM Santa Elena incorpora un nuevo equipo de neurocirugía con el objetivo de ampliar y potenciar su oferta asistencial en esta especialidad, poniendo a disposición de los pacientes una atención altamente especializada en cirugía cerebral, medular, de nervio periférico y de columna vertebral.

El nuevo equipo está liderado por el Dr. Antonio Carrasco Brenes, jefe del Servicio de Neurocirugía, e integrado también por los doctores Luis De Miguel Pueyo, Miguel Domínguez Páez, Antonio Selfa Rodríguez y Carlos Santos. Sus integrantes cuentan con una amplia experiencia y han desarrollado su actividad en diferentes áreas de la especialidad.

"Nuestro objetivo es ofrecer a los pacientes una neurocirugía de máxima calidad, combinando la experiencia de un equipo altamente especializado con las posibilidades que nos proporciona la tecnología más avanzada", explica el Dr. Antonio Carrasco Brenes.

"La incorporación al Hospital Internacional HM Santa Elena nos permite desarrollar este proyecto asistencial con una visión integral del paciente y apostar por técnicas quirúrgicas que favorezcan una recuperación más rápida y confortable", continúa el Dr. Carrasco.

Entre las principales áreas de experiencia del equipo se encuentran la cirugía cerebral y medular, la cirugía de nervio periférico y el tratamiento quirúrgico de las patologías de la columna vertebral. En este último ámbito, cuentan con una trayectoria especialmente destacada en cirugía mínimamente invasiva de columna, un área en la que han sido pioneros.

Estas técnicas permiten abordar determinadas patologías mediante procedimientos menos agresivos para los tejidos, lo que puede traducirse en un menor dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y una reducción de los tiempos de hospitalización, favoreciendo una incorporación más temprana del paciente a su actividad habitual.

Cirugía más precisa y segura

La actividad del nuevo equipo de neurocirugía se apoya en tecnología avanzada destinada a incrementar la precisión y seguridad de las intervenciones. Entre los principales recursos disponibles destaca el neuronavegador, una herramienta que permite al especialista localizar con gran precisión las estructuras anatómicas durante la cirugía y planificar el abordaje de cada paciente. Su funcionamiento puede compararse con el de un GPS, ya que permite orientar al cirujano durante el procedimiento y trabajar con referencias anatómicas precisas.

El equipo cuenta asimismo con un microscopio quirúrgico de última generación con fluorescencia, una tecnología especialmente relevante en determinadas intervenciones sobre tumores cerebrales, ya que permite mejorar la visualización de los tejidos y facilitar al cirujano la identificación de determinadas estructuras durante la intervención.

"Disponer de herramientas como el neuronavegador y el microscopio con fluorescencia supone un importante avance para nuestra práctica quirúrgica", señala el Dr. Carrasco Brenes. "La tecnología no sustituye a la experiencia del cirujano, sino que nos proporciona información adicional y mayor precisión para poder tomar decisiones durante una intervención compleja".

Por su parte, la Dra. Virginia Grando, directora territorial de HM Hospitales en Andalucía, destaca que "la incorporación de este nuevo equipo de neurocirugía representa una apuesta clara de HM Hospitales por seguir ampliando la capacidad asistencial del Hospital Internacional HM Santa Elena y por poner a disposición de los pacientes profesionales de reconocido prestigio junto a tecnología de vanguardia". "Contar con un equipo con experiencia en cirugía cerebral, medular y de columna, y especialmente en técnicas mínimamente invasivas, nos permite seguir avanzando en nuestro modelo asistencial basado en la alta especialización, la innovación y una atención centrada en el paciente", añade la Dra. Grando.

Noticias relacionadas

La incorporación del nuevo equipo de neurocirugía amplía las posibilidades asistenciales del Hospital Internacional HM Santa Elena en el abordaje de patologías neurológicas que requieren tratamiento quirúrgico, integrando experiencia clínica, técnicas avanzadas y tecnología de última generación.