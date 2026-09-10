Laude San Pedro Internacional College: una comunidad internacional en la Costa del Sol

Más de dos décadas después de su fundación, San Pedro de Alcántara sigue siendo la sede de uno de los colegios con mayor recorrido de la Costa del Sol. Laude San Pedro International College imparte el currículo británico, con la opción de cursar también ESO y Bachillerato español, y ha visto crecer, curso tras curso, no solo su número de alumnos sino su papel como centro de referencia para las familias españolas e internacionales del litoral occidental de Málaga que buscan una educación internacional sin salir de su entorno más cercano.

Esa continuidad se traduce hoy en una comunidad escolar marcadamente internacional: el alumnado de decenas de nacionalidades convive cada día en las aulas del centro, en un ambiente que el colegio considera parte esencial de su identidad y que prepara a los estudiantes para desenvolverse con naturalidad en cualquier entorno cultural.

Laude San Pedro forma parte de International Schools Partnership (ISP), uno de los grupos educativos internacionales más consolidados del mundo. Pertenecer a esa red da acceso a recursos pedagógicos compartidos, formación continua del profesorado a escala global, y a una investigación desarrollada junto con la Universidad de Cambridge sobre las competencias -más allá de lo puramente académico- que determinan el éxito futuro de los alumnos.

Y los resultados avalan el planteamiento. En Bachillerato español, el 100% del alumnado aprobó la Selectividad. En las pruebas de A-Level de este curso, el 29% de las calificaciones obtenidas se situaron entre A* y A, el 72% entre A* y C, con una tasa de aprobados del 94%. Pero el dato que el colegio subraya como el más significativo es otro: el 97% de sus alumnos consiguió plaza en la universidad de su primera opción.

Ese acompañamiento no se limita al aula. El centro ha desarrollado en los últimos meses una red creciente de colaboraciones con clubes deportivos, entidades culturales y de ocio de la zona, pensada para que las familias encuentren, también fuera del horario lectivo, propuestas coherentes con los valores que se trabajan en el colegio.

Con esa combinación -trayectoria, comunidad internacional, respaldo de un grupo educativo global y resultados académicos consolidados- Laude San Pedro International College se presenta, un año más, como una de las opciones de referencia para las familias de Marbella, San Pedro de Alcántara y Estepona.