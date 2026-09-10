The British School of Málaga: más de 25 años formando a los líderes del mañana

Hay colegios que simplemente están en una ciudad, y hay colegios que crecen con ella. The British School of Málaga (BSM) lleva más de 25 años de historia perteneciendo a la provincia, el centro ha acompañado la transformación de Málaga en un referente internacional, formando generación tras generación a alumnos de más de 56 nacionalidades que hoy ocupan puestos de responsabilidad en todo el mundo.

Ese cuarto de siglo de experiencia no es un dato anecdótico: es la base sobre la que se sostiene un proyecto educativo consolidado, con un cuerpo docente estable y una comunidad escolar que entiende Málaga, tanto como entiende el Reino Unido. Porque si algo distingue a BSM es precisamente eso: un currículo británico de doble titulación, que permite a sus alumnos graduarse con certificación británica y española, abriéndoles las puertas de universidades en cualquier parte del planeta sin renunciar a sus raíces.

Y los resultados hablan por sí solos. En las pruebas GCSE de este 2026, el 41% de todas las materias examinadas alcanzaron un Nivel 7/A o superior, casi el doble de la media nacional británica (23%). La tasa de aprobados se situó en el 88%, diecisiete puntos por encima del 71% de referencia en el Reino Unido. En A-Levels, el 36% del alumnado logró notas A*-A y el 76% se situó entre A*-C, con una tasa de éxito global del 97%. Además, el centro registró su mejor «Value Added Score» de la historia (+0,96), es decir, sus alumnos progresan casi un grado académico completo por encima de lo esperado, un indicador que mide no solo el resultado final, sino la calidad real de la enseñanza recibida.

Los alumnos de BSM progresan un grado académico completo por encima de lo esperado. / l.o.

Estos logros no son fruto de la casualidad. BSM forma parte de International Schools Partnership (ISP), uno de los grupos educativos más sólidos del mundo, con más de 120 colegios en 26 países. Pertenecer a esta red internacional aporta al centro malagueño algo que pocos colegios de la provincia pueden ofrecer: recursos pedagógicos compartidos, formación continua del profesorado a escala global y un respaldo institucional que garantiza estabilidad a largo plazo para las familias.

En un momento en que Málaga se consolida como polo de atracción para el talento y los trabajadores internacionales, The British School of Málaga se reafirma como la opción de referencia para las familias, tanto locales como expatriadas, que buscan una educación de excelencia, única, con visión global y raíces firmemente plantadas en la ciudad.

El centro malagueño ha acompañado en todo este tiempo la transformación de la capital en un referente internacional, formando generación tras generación a alumnos de más de 56 nacionalidades.