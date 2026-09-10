Tres idiomas, un mundo de posibilidades

Hablar varios idiomas ya no es solo una ventaja académica. Es una forma de relacionarse con el mundo, de descubrir otras culturas y de comprender que existen diferentes maneras de pensar, comunicarse y afrontar la realidad.

En el Lycée Français International de Málaga (LFIM), esta visión forma parte del día a día. El francés, el español y el inglés acompañan a los alumnos durante su escolaridad dentro de un entorno internacional en el que las lenguas se aprenden de manera progresiva y se convierten en una herramienta natural de comunicación.

Tres idiomas que abren tres puertas hacia el mundo.

El francés constituye uno de los pilares de la propuesta educativa del centro y forma parte de un modelo de enseñanza que fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico, la autonomía y el gusto por aprender. Al mismo tiempo, el español permite a los alumnos desenvolverse plenamente en su entorno y acercarse a la cultura y la sociedad española.

El inglés aporta una dimensión internacional adicional. Su dominio facilita la comunicación con personas de diferentes países y prepara a los estudiantes para un contexto académico y profesional en el que las fronteras son cada vez menos relevantes.

Y las posibilidades lingüísticas continúan creciendo. A partir de secundaria, los alumnos pueden incorporar el alemán como lengua adicional, ampliando su formación y descubriendo una nueva cultura europea.

Mucho más que aprender idiomas

El verdadero valor del plurilingüismo va más allá de conocer palabras y estructuras gramaticales. Aprender diferentes lenguas ayuda a los alumnos a desarrollar estrategias de aprendizaje, ganar confianza y acercarse a otras perspectivas.

En el LFIM, esta diversidad también se refleja en su comunidad educativa. Alumnos, familias y profesionales de diferentes nacionalidades y culturas comparten un mismo espacio, creando un entorno internacional en el que aprender también significa convivir, escuchar y descubrir.

Esta experiencia contribuye a que los estudiantes desarrollen una mirada más abierta y una mayor capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y contextos.

Una educación para un mundo sin fronteras

El objetivo no es únicamente formar buenos estudiantes, sino acompañarlos en la construcción de su propio futuro. Una formación académica sólida, combinada con el aprendizaje de idiomas y la experiencia de crecer en un entorno internacional, proporciona herramientas que pueden acompañarles durante toda su vida.

Porque cada idioma aprendido representa una nueva forma de acercarse al mundo.

Francés, español, inglés y, desde secundaria, la posibilidad de aprender alemán. Cuatro caminos para descubrir nuevas culturas, comunicarse con los demás y ampliar las oportunidades de futuro.

En el Lycée Français International de Málaga, el mundo no es solo algo que se estudia.

Es algo que se empieza a vivir desde el aula.