Vithas Aula Salud Colegios también vuelve a clase, y reanuda sus talleres para formar a niños y adolescentes en hábitos saludables

Esta semana, miles de alumnos vuelven a clase en toda España. El mes de septiembre marca el inicio de la vuelta al colegio, también para Vithas que retoma la actividad de Vithas Aula Salud Colegios, un programa educativo impartido por médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios que busca formar a niños y adolescentes en autocuidado en salud, hábitos de vida saludables, técnicas de RCP y primeros auxilios.

El balance del programa en los ocho primeros meses del año es muy positivo: más de 5.140 niños y adolescentes de 57 centros educativos situados en las 14 provincias donde hay hospitales del grupo. Todos ellos han sido formados en aspectos como nutrición y obesidad, abuso de pantallas, salud mental y emocional, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), higiene de manos, acoso escolar o sexualidad, entre otros temas.

En total, 112 médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas han impartido más de 115 charlas durante este periodo. Talleres interactivos, amenos y totalmente adaptados a las necesidades de los estudiantes y a su grado formativo: Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Cómo pueden los centros solicitar un taller

Pero el compromiso de Vithas con la formación en hábitos saludables y el éxito de este programa es todavía mayor. Desde que Vithas lanzó Vithas Aula Salud Colegios en enero de 2025, el número de niños y adolescentes que han participado en esta iniciativa supera los 13.700, lo que demuestra la excelente acogida que está teniendo el programa y el interés de la comunidad educativa por un proyecto que busca promover la formación en hábitos saludables y el autocuidado de la salud.

Con la vuelta a las clases, los profesores, jefes de estudio, directores o los responsables de las AMPA que lo deseen ya pueden solicitar la organización de un taller en su centro educativo. Es muy sencillo: solo hay que rellenar un formulario online en la web donde se explica la filosofía y características del programa. A continuación, el equipo de Comunicación del hospital Vithas más cercano al colegio o instituto que haya hecho la solicitud contacta con la persona que lo ha enviado para coordinar tema, fecha y lugar de celebración de la jornada.

Cerca de quince años formando en salud a la población adulta

El punto de partida de Vithas Aula Salud Colegios se remonta a hace cerca de quince años, cuando Vithas creó Vithas Aula Salud, una iniciativa pionera que promovía un modelo de sociedad más formada e informada en materia de salud mediante charlas y talleres sobre temas de interés para la población y los pacientes adultos. La excelente acogida que tuvo el proyecto llevó al grupo a replicar el modelo de manera específica para niños y adolescentes con la creación de Vithas Aula Salud Colegios.

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Tan es así que en los últimos cinco años, Vithas ha impartido 1.120 talleres en la modalidad Vithas Aula Salud, a los que han asistido más de 25.000 personas. De todos ellos, 127 charlas se han realizado en los primeros ocho meses de 2026, que han contado con la participación de 2.232 personas.