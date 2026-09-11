AEMARK 2026 aborda el impacto de la transformación digital en el marketing en una mesa redonda con representantes de instituciones y empresas

La transformación digital y su impacto en el marketing han sido protagonistas el jueves 10 de septiembre, en el XXXVII Internacional de Marketing AEMARK 2026, que se está celebrando estos días en Málaga bajo el lema “Smart Marketing: Creando valor en clave digital”.

La mesa redonda “Marketing y Transformación Digital”, ha tenido lugar de 15:15 a 16:15 horas en el Salón de Actos “Fundación Unicaja” de la Facultad de Marketing y Gestión y que ha reunido a representantes de instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo económico, empresarial y turístico de Málaga.

La mesa estará moderada por Carmina Jambrino Maldonado, catedrática de la Universidad de Málaga, y contará con la participación de Manuel Castillo López, director de la División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Unicaja; Rafael Fuentes García, jefe del Área de Análisis e Inteligencia Turística de Turismo y Planificación Costa del Sol; y Jesús Espino González, coordinador general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga.

La mesa redonda ha permitido poner en común diferentes perspectivas sobre los procesos de transformación digital y su incidencia en las estrategias de marketing, abordando los retos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías, el uso de los datos, la innovación y la evolución de la relación entre organizaciones y ciudadanos, consumidores y usuarios.

El encuentro se plantea como un espacio de diálogo entre el ámbito académico y la realidad institucional y empresarial, en línea con uno de los objetivos centrales de AEMARK 2026: favorecer la transferencia de conocimiento y reforzar la conexión entre la investigación en marketing y los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones.

La participación de representantes de Fundación Unicaja, Turismo y Planificación Costa del Sol y el Ayuntamiento de Málaga permitirá, además, trasladar al debate experiencias y perspectivas vinculadas a ámbitos especialmente relevantes para el desarrollo de Málaga y su posicionamiento como territorio innovador, turístico y empresarial.

Al finalizar la mesa redonda ha tenido lugar un acto de reconocimiento a las instituciones y empresas que han contribuido a la celebración del XXXVII Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2026, mediante la entrega de distinciones por su contribución al marketing.

En concreto, han recibido esta distinción la Fundación Unicaja, Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, a través de Turismo y Planificación Costa del Sol, el Ayuntamiento de Málaga ANDATA, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, La Buhardilla del Marketing y WOM Marketing.

Estas distinciones reconocen el compromiso de las entidades con el desarrollo y la difusión del marketing y ponen de relieve la importancia de la colaboración entre la universidad, las administraciones públicas y el tejido empresarial para impulsar la generación y transferencia de conocimiento.

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La jornada del jueves ha constituido uno de los principales espacios del Congreso para acercar la investigación académica a la realidad de las organizaciones, en coherencia con el propósito de AEMARK 2026 de analizar cómo el marketing puede contribuir a la creación de valor en un contexto marcado por la digitalización y la transformación tecnológica.