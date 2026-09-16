Siete artistas españoles excepcionales del arte contemporáneo respaldan la exclusividad de Metamorphose Gallery en su tercer aniversario en Marbella

Las obras de siete artistas excepcionales españoles del arte contemporáneo protagonizarán la celebración del tercer aniversario de Metamorphose Art&Design Gallery, una propuesta que pone en valor el talento creativo español. Bajo el título ‘Esencia Española’, la galería celebrará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 20:00 horas, una velada exclusiva con obras artísticas de grandes maestros de museos, colecciones reales y de reconocimiento internacional, con la presencia de algunos artistas de renombre participantes en este importante evento pictórico.

También acudirán el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, y el director del departamento del Área de Cultura, José Antonio Moreno Durán.

El encuentro nace con la iniciativa de ser mucho más que una celebración de aniversario: convertirse en una experiencia cultural alrededor del arte contemporáneo, el coleccionismo y el estilo de vida español.

Galerias / Blanca Morente

Siete artistas excepcionales para celebrar tres años de Metamorphose Gallery

Metamorphose Art&Design Gallery apuesta por el arte español contemporáneo de alto nivel para este tercer aniversario. Para ello trabaja para convertirse en el punto de encuentro del arte neurálgico de la Costa del Sol. En este tercer aniversario participarán los siguientes artistas de renombre:

Belin es uno de los artistas contemporáneos con mayor reconocimiento internacional. Originario de Linares, ha desarrollado un lenguaje propio que él mismo ha denominado Post-Neocubismo.

Juan Béjar es conocido por la creación de un universo de personajes icónicos y enigmáticos, de rostros infantiles. Sus obras forman parte de las colecciones de las familias reales de España y los Países Bajos.

Consuelo Hernández, con una trayectoria consolidada y reconocimiento internacional, Artista española incluida por Forbes en su lista de los cincuenta españoles más galardonados.

Ángel Orcajo, maestro consagrado de noventa años, formado bajo la tutela de Marc Chagall. Sus obras figuran en la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Todomuta Studio es un nombre destacado del diseño español contemporáneo de colección, presente en ferias como Design Miami, Design Shanghai y Collectible Brussels.

Abraham Lacalle Una de las figuras clave de la pintura española contemporánea; sus obras forman parte de la colección nacional del Museo Reina Sofía.

Enrique Brinkmann, Una figura fundamental del arte español de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Sus obras se encuentran en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.

Metamorphose: cuando el arte transforma el espacio

Esta celebración refleja, además, la propia filosofía de Metamorphose Art&Design Gallery. Con sede en San Pedro de Alcántara, en Marbella, la galería ofrece una selección personalizada de obras y servicios de Art Advisory, asesoramiento artístico y curatorial.

También desarrolla un concepto que conecta el arte contemporáneo con el diseño de interiores y coleccionistas tradicionales, trabajando tanto con clientes particulares, como con profesionales en arquitectos, interioristas, inversores inmobiliarios de proyectos residenciales de alto nivel.

Al frente de este proyecto se encuentra Anastasia Marchenkova, fundadora y directora creativa de Metamorphose Art&Design Gallery. Diseñadora de interiores con más de quince años de experiencia profesional y licenciada en Psicología, Marchenkova desarrolla una visión en la que el arte e interiorismo forman parte de un mismo lenguaje. Según ha manifestado, “el arte no debe entenderse únicamente como un elemento decorativo, sino como una herramienta capaz de transformar la identidad y la percepción emocional de un espacio”.

Tres años creando conexiones

Desde su creación, Metamorphose Art&Design Gallery ha construido su identidad alrededor de la conexión entre arte, diseño, arquitectura y coleccionismo. Desarrolla una programación propia y establece vínculos con artistas contemporáneos españoles e internacionales. Su tercer aniversario supone ahora un nuevo capítulo y crucial en esta trayectoria ascendente y una oportunidad para reunir a una selección excepcional de creadores junto a profesionales y amantes del arte en Marbella.

La velada exclusiva ‘Esencia Española’ se celebrará el próximo viernes 18 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas, en las instalaciones de Metamorphose Art&Design Gallery, en Carril de Picaza, 25, San Pedro de Alcántara, Marbella. La exposición pictórica se podrá visitar a partir del 18 de septiembre, en horario de lunes a viernes, de 16:00 horas a 20:00 horas.

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En ella siete grandes nombres del arte y el diseño contemporáneo español serán los protagonistas de una celebración que une el amor por el arte, la creatividad y el apoyo a la cultura en Marbella.